https://sputniknews.com.tr/20231113/meteorolojiden-ankara-icin-saganak-uyarisi--1077339685.html
Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T13:50+0300
2023-11-13T13:50+0300
2023-11-13T13:50+0300
yaşam
meteoroloji
ankara
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/meteoroloji-yeniden-alarm-verdi-istanbul-ve-izmir-dahil-13-kente-sari-kodlu-uyari-1077324312.html
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meteoroloji, ankara, sağanak yağış
meteoroloji, ankara, sağanak yağış
Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.