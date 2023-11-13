https://sputniknews.com.tr/20231113/kyk-burs-basvuru-sonuclari-aciklandi--1077330911.html

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T10:39+0300

2023-11-13T10:39+0300

2023-11-13T11:07+0300

türkiye

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

burs

osman aşkın bak

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Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada da görüşlerine yer verilen Bak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yüksek öğrenim GSB burs/kredi için 825 bin 843 öğrencinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.Bakan Bak, başvuruların tamamen dijital ortamda değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı burs ve kredi miktarlarının lisansta 2 bin, yüksek lisansta 4 bin, doktorada ise 6 bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı.18 yaşından küçük öğrencilerBurs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin ebeveynleri, e-Devlet üzerinden taahhütnameleri onaylayabilecek.15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin kefaletname işlemiYükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendilerine GSB burs ve kredi tahsis edilen öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil tarafından Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.Noterde yapılan kefaletnamelerin en geç 26 Kasım saat 23.59'a kadar "https://kredibursbelgeislem.gsb.gov.tr/" adresine yüklenerek belgenin kaydedilmesi gerekiyor.Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol gereği, kefaletnamelerin aslının gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Bakanlık sistemine web servis aracılığı ile otomatik olarak düşecektir. Böylelikle öğrenciden herhangi bir belge almadan bütün süreç tamamlanmış olacak.

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kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), burs, osman aşkın bak