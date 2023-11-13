https://sputniknews.com.tr/20231113/kurtulmus-turkiyenin-onculugunde-yeni-bir-dunya-sisteminin-kurulabilmesi-icin-gayret-sarf-edecegiz-1077361960.html

Kurtulmuş: Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için gayret sarf edeceğiz

Kurtulmuş: Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için gayret sarf edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin öncülüğünde hakkaniyete, adalete, vicdana, insana, insafa dayanan yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için gayret... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T22:27+0300

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Pamukkale Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, insanlığın, yakın dönemlerde en zor, en karanlık ve en büyük "türbülansların" yaşandığı bir süreçten geçtiğini, bunu yalnızca İsrail'in Filistin'e karşı dünyanın gözü önünde soykırıma varan katliamları ve büyük insanlık dramı nedeniyle söylemediğini belirtti.Kurtulmuş, farklı alanlardaki sorunların hemen tamamının arkasında, dünyayı son iki asırdır bütün kurumlarıyla, kurallarıyla, fikriyatıyla, değerleriyle yöneten küresel sistemin çökmüş olmasının bulunduğunu söyledi.Dünyada şu anda en fazla konuşulan konulardan birisinin, açlık ve kıtlık meselesi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bir asır evvel Afrika'da bir tane açlıktan bahsedilmiyorken bugün Afrika kıtası, Asya, Latin Amerika'da birçok yerde açlığın, kıtlığın ortaya çıkması bir tesadüf değil, yanlış politikaların sonucu hiç değildir. Bu, bir zihniyetin, bilinçli olarak dünyayı getirdiği sonuçtur” diye konuştu.Pamukkale Üniversitesinde okuyan Ruandalı bir öğrenciyle bugün sohbet ettiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Çöken, insanlığın vicdanıdır'Gazze'de yaşananları insanlığın, bir savaş oyunu izler gibi seyrettiğini dile getiren Kurtulmuş, "12 bine yakın insanın göz göre göre öldürüldüğü hatta ve hatta artık aynı Srebrenitsa katliamında yaptıkları gibi, aynı Saraybosna'da yaptıkları gibi tepelere çıkarttıkları keskin nişancılarla bombalamadan kaçan sivilleri katlettikleri bir vahşeti bütün insanlık yaşıyor. Çöken, insanlığın vicdanıdır. Çöken, insanlığın onurudur ama işi bu noktaya getiren de Batı medeniyetinin değersizliğidir, o değer yargıları üzerinde kurulmuş olan bir dünya sistemidir. Siyasal sistem çökmüştür” değerlendirmesinde bulundu.Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki insani ateşkesle ilgili bir karar tasarısında, 120 ülkenin İsrail'in aleyhine, 13 ülkenin ise İsrail'in lehine karar verdiğini anımsatan Kurtulmuş, “Şimdiye kadar benim bildiğim 100'ün üzerinde İsrail'in aleyhinde Birleşmiş Milletler kararı var, uygulayamıyorsunuz. Çünkü adaların arkalarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bir dayıları var. O veto etse tek başına yetiyor. Dönün Ukrayna-Rusya Savaşı'na, Ukrayna-Rusya savaşını bitiremiyorsunuz. Çünkü orada da bir karar alsanız orada birisi o kararları iptal ediyor, veto ediyor. Dolayısıyla bu sistem yürümez" şeklinde konuştu. 'Yeni bir sistemin kurulabilmesi için gayret sarf edeceğiz'Uluslararası sistemin bu şekilde yürümesinin mümkün olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:'BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, sadece rapor yayımlamakla meşgul'TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, dünyadaki yokluk, kıtlık, açlık, küresel göç hareketliliği gibi, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve ırkçılık gibi birçok meselenin dünyayı iki asırdır yöneten zihniyetten kaynaklandığının herkesçe görülmesi gerektiğini belirtti.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, sadece bir ofisten ibaret ve sadece rapor yayımlamakla meşgul olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu mazlum insanların halini fasledecek, onlara destek olacak herhangi imkanı, elinde avucunda bunu karşılayacak herhangi bir kaynağı yoktur. Çünkü göç meselesi Batı değerleri için bir sonuçtan ibarettir" diye konuştu."Şimdi önümüzde yeni hedefler koymamız lazım""Türkiye olarak özellikle ve özellikle Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını idrak ettiğimiz bu 29 Ekim'le, artık kapılarından girdiğimiz ikinci asrımızın çok daha güçlü olarak geçmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz" diyen Kurtulmuş, Anadolu topraklarına gelinen günden bu yana Türk milletinin önüne hep yeni hedeflerin konulduğunu söyledi.Kurtulmuş, şöyle konuştu:Kurtulmuş, ülkenin gençlerinin önüne hep yeni hedefler koyarak daha ileriye gitmek zorunda olduğunu belirterek, Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarının gelecek dönemi çok daha güçlü geçirmesi için ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanması gerektiğini ifade etti."İç ve dış vesayet odakları büyük şekilde gerilemiştir"Türkiye'de geçen dönem içerisinde "vesayet"in geride kaldığını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:'İnsanlar, 'Yeter artık, insanlığın yakasından düşün, adalet istiyoruz' diye sokaklara çıkıyor'Bölgedeki gelişmeler değil, dünyadaki gelişmelerin de Türkiye'nin güçlü olmasını zorunlu kıldığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:Akademik yıl açılış törenine, öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231113/israil-disisleri-bakanindan-gazzeye-yonelik-saldirilarda-diplomatik-geri-sayim-yok-aciklamasi-1077360964.html

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