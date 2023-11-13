https://sputniknews.com.tr/20231113/istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasinda-yeni-gelisme-1077343866.html

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında yeni gelişme

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında yeni gelişme

Beyoğlu'nda geçen yıl terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlamasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T15:46+0300

2023-11-13T15:46+0300

2023-11-13T15:46+0300

türkiye

istiklal caddesi

saldırı

dava

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 12 tutuklu sanık ve avukatları katılırken, bir kısım tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.Duruşmada savunma yapan sanık Ferhat Habeş, Türkiye'de evlendikten sonra dükkan açtığını ve yaşadığı semtte kimseyle sorun yaşamadığını söyledi.Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini anlatan Habeş, anne ve babasının Suriye'de yaşadığını ancak nerede olduklarını bilmediğini iddia etti.Sanık Habeş, "Hasan beni aradı 'Onlar bizim akrabalarımız, komşularımız, 3 gün senin yanında kalsınlar. Bir şey olmaz 3 gün sonra Avrupa'ya gidecekler.' dedi. 15-20 gün evimde, 50-60 gün atölyede kaldılar." diye konuştu.Duruşmada söz verilen diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yasir Al Korali, Mahmud Haso, Hatice el-Kurdi, Salih Carkes, Hadir Carkes ve suça sürüklenen çocuk A.E'nin tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyan heyet, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmetti.Dosyanın mütalaasını hazırlamak üzere cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet duruşmayı erteledi.

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istiklal caddesi, saldırı, dava