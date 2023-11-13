https://sputniknews.com.tr/20231113/istanbulda-saganak-yagis-sonrasi-gokkusagi-olustu-1077355463.html

İstanbul’da sağanak yağış sonrası gökkuşağı oluştu

İstanbul’da sağanak yağış sonrası gökkuşağı oluştu

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T19:24+0300

2023-11-13T19:24+0300

2023-11-13T19:24+0300

yaşam

istanbul

sağanak

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

lübnan meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Gökkuşağı en çok Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde belirginleşti. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Gökkuşağı Nedir?Bir meteoroloji olayı olarak tanımlanan gökkuşağı, güneş ışınlarının, sis bulutları ve yağmurun üzerine yansıması ile oluşuyor.Güneş ışınlarının kırılıp oluşturduğu, yedi ayrı renkli bir görünüm olan ve gökyüzünde ortaya çıkan gökkuşağı tipik olarak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerden meydana geliyor. Yağmur yağdığı zaman meydana gelen damlalara güneş ışığı doğru açıyla geldiğinde, ışık kırılarak yansır. Bu yansımadan sonra ışık dağılır hale gelir. Dağıtılan ışık, gökkuşağı şeklinde gökyüzünde görünür. Damlalar büyük olduğu zaman oluşan gökkuşağı daha net görünür. Gökkuşağı oluşurken; Güneş ışınları ve yağmur damlaları olmazsa olmazlardandır. En önemli bir başka husus Güneşin gökyüzünde bulunduğu duruş açısıdır. Açı yanlış ise gökkuşağının görülmesi imkansızdır.

https://sputniknews.com.tr/20230615/kutahyada-gunesin-etrafinda-gokkusagi-olustu-1072491918.html

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gökkuşağı nasıl oluşur? gökkuşağı neden oluşur? gökkuşağı nedir? gökkuşağında kaç renk var?