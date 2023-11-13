İsrail'in bombardımanlarının Gazze Şeridi'nde yarattığı yıkım görüntülendi
20:41 13.11.2023 (güncellendi: 20:42 13.11.2023)
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İsrail ordusu tarafından bombardımana tutulan Gazze'de binalar yıkıma uğrarken, insanlar enkaz altında can veriyor.
Gazze Şeridi'nde günlerdir çatışmalar yaşanırken, ölü sayısı 10 bini geçti. Gazze'nin güneyindeki kasabalarda yıkımın boyutunu gösteren fotoğraflar, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Fatima ShbairKhan Yunis'teki bir hastaneye kaldırılan İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda yaralanan Filistinliler
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© AP Photo / Fatima Shbair
Khan Yunis'teki bir hastaneye kaldırılan İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda yaralanan Filistinliler
© AFP 2023 / Fadel Sennaİsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyine düzenldiği hava saldırısı
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© AFP 2023 / Fadel Senna
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyine düzenldiği hava saldırısı
© AFP 2023 / Mohammed Abedİsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentine düzenlediği bombardıman sonucu yıkılmış bina
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© AFP 2023 / Mohammed Abed
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentine düzenlediği bombardıman sonucu yıkılmış bina
© AP Photo / Fatima Shbairİsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda yaralanan Filistinli genç, Khan Younis'teki bir hastaneye kaldırıldı
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© AP Photo / Fatima Shbair
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda yaralanan Filistinli genç, Khan Younis'teki bir hastaneye kaldırıldı
© AP Photo / Fatima Shbairİsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı sonrası Khan Yunis'te yapılan arama kurtarma çalışmaları
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© AP Photo / Fatima Shbair
İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı sonrası Khan Yunis'te yapılan arama kurtarma çalışmaları
© AFP 2023 / Mahmud Hamsİsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı sonrası Khan Yunis'te yapılan arama kurtarma çalışmaları
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© AFP 2023 / Mahmud Hams
İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı sonrası Khan Yunis'te yapılan arama kurtarma çalışmaları
© AFP 2023 / Mohammed Abedİsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentine düzenlediği bombardımanın sonucu
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© AFP 2023 / Mohammed Abed
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentine düzenlediği bombardımanın sonucu
© AP Photo / Fatima Shbairİsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı sonrası Khan Yunis'te yapılan arama kurtarma çalışmaları
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© AP Photo / Fatima Shbair
İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı sonrası Khan Yunis'te yapılan arama kurtarma çalışmaları