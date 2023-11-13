İspanya Başbakan Yardımcısı İsrail'e yaptırım istedi

"İsrail'e silah satışına da bir ambargo getirilmeli. Neden benzer durumlarda, başka ülkelere karşı böyle bir yaptırım alınıyor da İsrail'e karşı uygulanmıyor? Gazze'de yaşananlar, insani olarak, etik ve siyasi açıdan bizi bağlıyor. Ateşkes elde edilene kadar İsrail'e baskı yapmaya devam edilmeli. Tehlikede olan çok fazla hayat var. Filistin halkını yalnız bırakamayız. Şimdiye kadar aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 binden fazla sivil hayatını kaybetti."