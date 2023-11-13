https://sputniknews.com.tr/20231113/ispanya-basbakan-yardimcisi-israile-yaptirim-istedi-1077365122.html
İspanya Başbakan Yardımcısı İsrail'e yaptırım istedi
İspanya Başbakan Yardımcısı İsrail'e yaptırım istedi
İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı, yeni kurulacak sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar Partisi'nin lideri Yolanda Diaz, İsrail'e yaptırım... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T23:51+0300
2023-11-13T23:51+0300
2023-11-13T23:51+0300
israil- filistin çatışması
ispanya
israil-filistin
israil
yaptırım
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İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, Sumar Partisi'nin milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, İspanya'da bu hafta sonu kurulacak yeni hükümetin atacağı ilk adımlardan birinin, Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü İsrail'e tepki göstermek olması gerektiğini söyledi.Yeni hükümetin, Gazze'deki saldırılarından ötürü İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni istişareye çağırması gerektiğini savunan Diaz, şu ifadeleri kullandı:Sumar Partisi lideri Diaz'ın, yeni kurulacak hükümette de başbakan yardımcılığını devam ettireceği öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231113/israil-disisleri-bakanindan-gazzeye-yonelik-saldirilarda-diplomatik-geri-sayim-yok-aciklamasi-1077360964.html
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ispanya, israil-filistin, israil, yaptırım
ispanya, israil-filistin, israil, yaptırım
İspanya Başbakan Yardımcısı İsrail'e yaptırım istedi
İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı, yeni kurulacak sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar Partisi'nin lideri Yolanda Diaz, İsrail'e yaptırım istedi.
İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, Sumar Partisi'nin milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, İspanya'da bu hafta sonu kurulacak yeni hükümetin atacağı ilk adımlardan birinin, Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü İsrail'e tepki göstermek olması gerektiğini söyledi.
Yeni hükümetin, Gazze'deki saldırılarından ötürü İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni istişareye çağırması gerektiğini savunan Diaz, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'e silah satışına da bir ambargo getirilmeli. Neden benzer durumlarda, başka ülkelere karşı böyle bir yaptırım alınıyor da İsrail'e karşı uygulanmıyor? Gazze'de yaşananlar, insani olarak, etik ve siyasi açıdan bizi bağlıyor. Ateşkes elde edilene kadar İsrail'e baskı yapmaya devam edilmeli. Tehlikede olan çok fazla hayat var. Filistin halkını yalnız bırakamayız. Şimdiye kadar aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 binden fazla sivil hayatını kaybetti."
Sumar Partisi lideri Diaz'ın, yeni kurulacak hükümette de başbakan yardımcılığını devam ettireceği öngörülüyor.