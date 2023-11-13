https://sputniknews.com.tr/20231113/elon-musk-avrupa-ic-savasa-gidiyor-gibi-gorunuyor--1077353533.html
Elon Musk: Avrupa iç savaşa gidiyor gibi görünüyor
Elon Musk: Avrupa iç savaşa gidiyor gibi görünüyor
X sosyal medya platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Avrupa'nın bir iç savaşa doğru gittiğini belirtti. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T19:02+0300
2023-11-13T19:02+0300
2023-11-13T19:02+0300
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ab komisyonu
mülteci
mülteci krizi
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İş insanı Elon Musk, X sosyal medya platformunda (eski Twitter) İngiltere'de mültecilerle milliyetçilerin kavgasını gösteren bir video için yorum yaptı. Musk, sık sık mülteci karşıtı videolar paylaşan RadioGeona hesabındaki videoya, "Sanırım Avrupa iç savaşa doğru gidiyor" yorumunu yaptı. Musk önceden de illegal mülteciler konusunda paylaşımlar yapmıştıElon Musk, yakın zamanda da ABD'ye mülteci akınından dolayı hükümeti göreve çağırmış, ardından Meksika sınırına gitmişti. Sınırdaki sorunlara dikkat çeken Musk, ABD'li siyasetçilerin ülkenin sınır dururken Ukrayna'yla daha fazla ilgilenmesini eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231025/elon-musk-ukrayna-ve-ortadogudaki-catismalar-nedeniyle-dunya-savasa-dogru-gidiyor-1076690793.html
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elon musk, twitter , x, sosyal medya, avrupa birliği, ab, ab komisyonu, mülteci, mülteci krizi, mülteci sorunu, kriz, siyasi kriz, iç savaş
elon musk, twitter , x, sosyal medya, avrupa birliği, ab, ab komisyonu, mülteci, mülteci krizi, mülteci sorunu, kriz, siyasi kriz, iç savaş
Elon Musk: Avrupa iç savaşa gidiyor gibi görünüyor
X sosyal medya platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Avrupa'nın bir iç savaşa doğru gittiğini belirtti.
İş insanı Elon Musk, X sosyal medya platformunda (eski Twitter) İngiltere'de mültecilerle milliyetçilerin kavgasını gösteren bir video için yorum yaptı. Musk, sık sık mülteci karşıtı videolar paylaşan RadioGeona hesabındaki videoya, "Sanırım Avrupa iç savaşa doğru gidiyor" yorumunu yaptı.
Musk önceden de illegal mülteciler konusunda paylaşımlar yapmıştı
Elon Musk, yakın zamanda da ABD'ye mülteci akınından dolayı hükümeti göreve çağırmış, ardından Meksika sınırına gitmişti. Sınırdaki sorunlara dikkat çeken Musk, ABD'li siyasetçilerin ülkenin sınır dururken Ukrayna'yla daha fazla ilgilenmesini eleştirmişti.