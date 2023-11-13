https://sputniknews.com.tr/20231113/elon-musk-avrupa-ic-savasa-gidiyor-gibi-gorunuyor--1077353533.html

Elon Musk: Avrupa iç savaşa gidiyor gibi görünüyor

Elon Musk: Avrupa iç savaşa gidiyor gibi görünüyor

X sosyal medya platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Avrupa'nın bir iç savaşa doğru gittiğini belirtti. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T19:02+0300

2023-11-13T19:02+0300

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İş insanı Elon Musk, X sosyal medya platformunda (eski Twitter) İngiltere'de mültecilerle milliyetçilerin kavgasını gösteren bir video için yorum yaptı. Musk, sık sık mülteci karşıtı videolar paylaşan RadioGeona hesabındaki videoya, "Sanırım Avrupa iç savaşa doğru gidiyor" yorumunu yaptı. Musk önceden de illegal mülteciler konusunda paylaşımlar yapmıştıElon Musk, yakın zamanda da ABD'ye mülteci akınından dolayı hükümeti göreve çağırmış, ardından Meksika sınırına gitmişti. Sınırdaki sorunlara dikkat çeken Musk, ABD'li siyasetçilerin ülkenin sınır dururken Ukrayna'yla daha fazla ilgilenmesini eleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231025/elon-musk-ukrayna-ve-ortadogudaki-catismalar-nedeniyle-dunya-savasa-dogru-gidiyor-1076690793.html

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