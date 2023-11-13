https://sputniknews.com.tr/20231113/chpnin-yeni-myksi-ilk-kez-toplandi-1077338206.html
CHP’nin yeni MYK’sı ilk kez toplandı
CHP’nin yeni MYK’sı ilk kez toplandı
Cumhuriyet Halk Partisi’nde Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultay sonrasında, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T13:20+0300
2023-11-13T13:20+0300
2023-11-13T13:20+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 38’inci Olağan Kurultay sonrasında ilk kez bugün toplandı.CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık ediyor.Yeni genel başkan Özel, 11 Kasım Cumartesi günü düzenlenen Parti Meclisi toplantısında, yeni MYK üyelerini açıklamıştı.MYK yapısı değiştiCHP’de kurultay sonrasında MYK’nın yapısı değişti.MYK, 18 kişilik gölge kabine ve idari görevler olarak 24 kişiden oluşuyor.Yeni dönemde partinin genel sekreteri olarak Selin Sayek Böke, parti sözcüsü olarak da Deniz Yücel seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20231108/chpde-devir-teslim-toreni-ozgur-ozel-gorevi-kemal-kilicdaroglundan-devraldi-1077208455.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
CHP’nin yeni MYK’sı ilk kez toplandı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultay sonrasında, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını gerçekleştiriyor.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 38’inci Olağan Kurultay sonrasında ilk kez bugün toplandı.
CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık ediyor.
Yeni genel başkan Özel, 11 Kasım Cumartesi günü düzenlenen Parti Meclisi toplantısında, yeni MYK üyelerini açıklamıştı.
CHP’de kurultay sonrasında MYK’nın yapısı değişti.
MYK, 18 kişilik gölge kabine ve idari görevler olarak 24 kişiden oluşuyor.
Yeni dönemde partinin genel sekreteri olarak Selin Sayek Böke, parti sözcüsü olarak da Deniz Yücel seçildi.