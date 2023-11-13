https://sputniknews.com.tr/20231113/chpnin-yeni-myksi-ilk-kez-toplandi-1077338206.html

CHP’nin yeni MYK’sı ilk kez toplandı

CHP’nin yeni MYK’sı ilk kez toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultay sonrasında, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T13:20+0300

2023-11-13T13:20+0300

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 38’inci Olağan Kurultay sonrasında ilk kez bugün toplandı.CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık ediyor.Yeni genel başkan Özel, 11 Kasım Cumartesi günü düzenlenen Parti Meclisi toplantısında, yeni MYK üyelerini açıklamıştı.MYK yapısı değiştiCHP’de kurultay sonrasında MYK’nın yapısı değişti.MYK, 18 kişilik gölge kabine ve idari görevler olarak 24 kişiden oluşuyor.Yeni dönemde partinin genel sekreteri olarak Selin Sayek Böke, parti sözcüsü olarak da Deniz Yücel seçildi.

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