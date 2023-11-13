https://sputniknews.com.tr/20231113/cesmede-gocmenleri-tasiyan-bot-devrildi-5-kisi-hayatini-kaybetti-1077342180.html

Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti

Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taşıyan bir bot şiddetli fırtına sebebiyle devrildi. Botun devrilmesi sonucu botta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

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bot

göçmen

çeşme

fırtına

yaşam

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Çeşme'de sabahın erken saatlerinde içerisinde 13 göçmenin bulunduğu bir bot, Çeşme Alaçatı Kleopatra koyundan denize açıldıktan kısa bir süre sonra fırtına sebebiyle battı. İhbar sonrası, Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Devam eden arama kurtarma faaliyetleri sonucu denizde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi ise denizden kurtarmayı başardı.Devam eden arama kurtarma faaliyetlerinde kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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video, bot, göçmen, çeşme, fırtına, видео