https://sputniknews.com.tr/20231113/cesmede-gocmenleri-tasiyan-bot-devrildi-5-kisi-hayatini-kaybetti-1077342180.html
Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti
Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taşıyan bir bot şiddetli fırtına sebebiyle devrildi. Botun devrilmesi sonucu botta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T14:56+0300
2023-11-13T14:56+0300
2023-11-13T14:56+0300
video
bot
göçmen
çeşme
fırtına
yaşam
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Çeşme'de sabahın erken saatlerinde içerisinde 13 göçmenin bulunduğu bir bot, Çeşme Alaçatı Kleopatra koyundan denize açıldıktan kısa bir süre sonra fırtına sebebiyle battı. İhbar sonrası, Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Devam eden arama kurtarma faaliyetleri sonucu denizde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi ise denizden kurtarmayı başardı.Devam eden arama kurtarma faaliyetlerinde kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
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Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot devrildi
Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot devrildi
2023-11-13T14:56+0300
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video, bot, göçmen, çeşme, fırtına, видео
video, bot, göçmen, çeşme, fırtına, видео
Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmenleri taşıyan bir bot şiddetli fırtına sebebiyle devrildi. Botun devrilmesi sonucu botta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında ise 6 kişi kurtarıldı.
Çeşme'de sabahın erken saatlerinde içerisinde 13 göçmenin bulunduğu bir bot, Çeşme Alaçatı Kleopatra koyundan denize açıldıktan kısa bir süre sonra fırtına sebebiyle battı.
İhbar sonrası, Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.
Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Devam eden arama kurtarma faaliyetleri sonucu denizde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi ise denizden kurtarmayı başardı.
Devam eden arama kurtarma faaliyetlerinde kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.