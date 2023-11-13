https://sputniknews.com.tr/20231113/cape-townda-filistin-destekcisi-ve-israil-destekcisi-gruplar-karsi-karsiya-geldi--1077330137.html
Cape Town'da Filistin destekçisi ve İsrail destekçisi gruplar karşı karşıya geldi
Cape Town'da Filistin destekçisi ve İsrail destekçisi gruplar karşı karşıya geldi
Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da Filistin ve İsrail yanlısı gruplar karşı karşıya geldi. Polis, Filistin yanlısı gruba tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T10:31+0300
2023-11-13T10:31+0300
2023-11-13T10:31+0300
israil- filistin çatışması
video
israil-filistin
cape town
güney afrika
protesto
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İsrail-Filistin çatışmasında 37.gün geride kalırken Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da yer alan Sea Point bölgesinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar karşı karşıya geldi.İsrail destekçisi grubun protestosuna karşı protesto gerçekleştiren Filistin destekçisi grup arasında gerilim yaşanırken polis protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Yaşanan olayda 4 kişi gözaltına alındı. Polis, İsrail destekçisi gurubun protestosunu iptal etti.Polis, çıkan olaylarda Filistin yanlısı gruptan 4 kişiyi gözaltına alırken, İsrail yanlısı grup protestosunu iptal etti.
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Cape Town'da Filistin destekçisi ve İsrail destekçisi gruplar karşı karşıya geldi
Cape Town'da Filistin destekçisi ve İsrail destekçisi gruplar karşı karşıya geldi
2023-11-13T10:31+0300
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video, israil-filistin, cape town, güney afrika, protesto, видео
video, israil-filistin, cape town, güney afrika, protesto, видео
Cape Town'da Filistin destekçisi ve İsrail destekçisi gruplar karşı karşıya geldi
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Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da Filistin ve İsrail yanlısı gruplar karşı karşıya geldi. Polis, Filistin yanlısı gruba tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, 4 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail-Filistin çatışmasında 37.gün geride kalırken Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da yer alan Sea Point bölgesinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar karşı karşıya geldi.
İsrail destekçisi grubun protestosuna karşı protesto gerçekleştiren Filistin destekçisi grup arasında gerilim yaşanırken polis protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Yaşanan olayda 4 kişi gözaltına alındı. Polis, İsrail destekçisi gurubun protestosunu iptal etti.
Polis, çıkan olaylarda Filistin yanlısı gruptan 4 kişiyi gözaltına alırken, İsrail yanlısı grup protestosunu iptal etti.