https://sputniknews.com.tr/20231113/borrell-abnin-ukraynaya-askeri-destegi-simdiden-27-milyar-euroya-ulasti-1077338491.html

Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği şimdiden 27 milyar euroya ulaştı

Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği şimdiden 27 milyar euroya ulaştı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteğin şimdiden 27 milyar euroya... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T13:38+0300

2023-11-13T13:38+0300

2023-11-13T13:39+0300

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Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Borrell, Ukrayna’ya şimdiye kadar sağlanan askeri yardımın 27 milyar euroya ulaştığını söyledi, aynı zamanda Kiev'e yapılan yardımın ileriye dönük artırılmasına yönelik herhangi bir ilerleme veya yeni karar açıklamadı.Borrell, “Ukrayna'yı unutmayın, çatışmalar devam ediyor. Ukrayna'ya yardımlarımız artıyor, askeri destekte 27 milyar euro seviyesine ulaştığını söyleyebilirim. Bu şimdiye kadar ulaşılan en yüksek rakam. Ukrayna askerlerini eğitmeye devam ediyoruz, Ukrayna'nın yanında durmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.Şu anda Brüksel’de hem Ukrayna'ya 500 milyon euro tutarındaki bir sonraki askeri yardım dilimi, hem de önümüzdeki dört yıla yönelik 20 milyarlık uzun vadeli askeri destek, ayrıca 2024-2027 dönemi için 50 milyar euro tutarında makro-finansal yardım esasen bloke edilmiş durumda.Tüm bu konuların bugün ve yarın AB dışişleri bakanları ile savunma bakanlarının toplantılarında tartışılması gerekiyor, ancak şu ana kadar birliğe üye ülkelerden bu konularda ortak bir karar çıkmadı.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren her kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-devlet-baskani-putin-bati-ukraynadaki-yolsuzlukla-mucadelede-basarili-olamayacak-1077038198.html

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