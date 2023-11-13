Avukat yanlış karar verdiğini iddia ettiği hakime ihtarname gönderdi: 'Zararımı karşıla'

“Bu karar, miktar itibariyle istinafı yani itirazı mümkün olmadığı için üst mahkeme denetiminden geçmeden otomatikman kesinleşti ve yok yere 22 bin 415 TL ödemek zorunda kaldım. Meramımı hukuki dayanaklarıyla anlattığım halde bu yanlış karar çıktı. Avukat olmayan veya avukat tutamayan sıradan vatandaşın halini siz düşünün. Ödemeyi yaptığımın ertesi günü de Türkiye hukuk tarihinde bir ilki gerçekleştirip hâkime ihtar çektim ve IBAN numaramı vererek, verilen bu yanlış karar nedeniyle uğradığım zararı kendisinden dilekçeyle talep ettim. Bunu ödemezse hazine aleyhine tazminat davası açacağımı ve davayı kazandığımda devletin kendisine rücu edeceği konusunda uyardım. Şu an Türkiye’de hâkim ve savcıların dokunulmazlık zırhı, milletvekili dokunulmazlığından bile kalın. Hâkim ve savcılar hakkında yapılan şikâyetlerden bir sonuç çıkmıyor. Şikayetlerden bir şey çıkmadığını bilen hâkimler de bunun verdiği rahatlıkla yanlış karar vermekten çekinmiyor.”