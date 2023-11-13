https://sputniknews.com.tr/20231113/ataturke-hakaret-eden-donerci-verem-hastaligi-tedavisi-gordugu-gerekcesiyle-serbestbirakildi-1077342516.html

Atatürk’e hakaret eden dönerci, 'verem hastalığı tedavisi gördüğü gerekçesiyle' serbest bırakıldı

Atatürk’e hakaret eden dönerci, 'verem hastalığı tedavisi gördüğü gerekçesiyle' serbest bırakıldı

Erzurum'da sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hacı Mustafa Atmacı, verem hastalığı tedavisi nedeniyle serbest bırakıldı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T14:50+0300

2023-11-13T14:50+0300

2023-11-13T14:56+0300

türkiye

atatürk

mustafa kemal atatürk

hakaret

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atatürk'e hakaret

küfür etmek

cumhuriyet

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Birkaç gün önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Atatürk'e hakaretten tutuklanan Üçler Döner'in sahibi Hacı Mustafa Atmaca'nın serbest bırakıldığı öğrenildi. 11 Kasım'da hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamasıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan Atmaca, savunmasında "Cümlem, Büyük önder Atatürk ile alakalı değil. Kaldı ki ülkemize laikliği getirenler tarihin hiçbir aşamasında toprak kaybetmemiştir ki toprak kaybedenler laikliği getirmiş olsun. Aksine laikliği getirenler son nefeslerinde Hatay’ımızı da Anavatana katmışlardır. Şahsıma ve işletmemize yönelik yürütülen bu haksız ve gerçek dışı provokasyonlara itibar edilmemesini beni tanıyan bütün dostlarıma ve kamuoyuna saygı ile arz ederim" ifadesini kullanmıştı. TikTok'da Osmanlı ile Türkiye'yi karşılaştırarak Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaretler etmişti'Hacı'nın yağ akımı' isimli 'TikTok hesabında 650 bin takipçisi bulunan Atmacı, canlı yayında bir takipçisiyle tartışmış, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kıyaslarken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef almıştı. Atmaca, Atatürk ve silah arkadaşlarını ima ederek "Osmanlı toprak kaybetmedi, laikliği getiren o köpekler topraklar kaybetti" ifadelerini kullanmıştı. Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231111/erzurumda-sosyal-medyadan-ataturke-hakaret-eden-donerci-haci-mustafa-atmaca-tutuklandi-1077297616.html

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