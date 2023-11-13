https://sputniknews.com.tr/20231113/ataturkcu-dusunce-derneginden-kendisini-ataturke-benzeten-kisi-hakkinda-aciklama-1077345919.html

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden kendisini Atatürk'e benzeten kişi hakkında açıklama

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden kendisini Atatürk'e benzeten kişi hakkında açıklama

Atatürkçü Düşünce Derneğince (ADD), kendisini Atatürk'e benzetip selam veren ve sosyal medyada görüntüleri yer alan kişinin gösterisinin tepki ve üzüntüyle... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T16:31+0300

2023-11-13T16:31+0300

2023-11-13T16:31+0300

türkiye

atatürk

atatürkçü düşünce derneği (add)

atatürkçü düşünce kulübü

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Dernekten 26 Ekim'de ADD'nin Milas şubesince düzenlenen, görüntüleri 11 Kasım'da sosyal medyaya düşen etkinlikle ilgili yazılı açıklamada yapıldı.Açıklamada, "Kendisini değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e benzeterek mareşal üniformasıyla masaları dolaşıp selam veren şahsın yaptığı yakışıksız gösteri kamuoyunda, basında ve sosyal medyada olduğu gibi tarafımızdan da tepki ve üzüntüyle karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.ADD'nin "Atatürk'ün bu tür gereksiz gösterilerle anılmasını" doğru bulmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-ataturk-ile-ilgili-video-paylasimina-sorusturma-1077285396.html

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atatürk, atatürkçü düşünce derneği (add), atatürkçü düşünce kulübü