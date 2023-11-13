https://sputniknews.com.tr/20231113/ataturkcu-dusunce-derneginden-kendisini-ataturke-benzeten-kisi-hakkinda-aciklama-1077345919.html
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden kendisini Atatürk'e benzeten kişi hakkında açıklama
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden kendisini Atatürk'e benzeten kişi hakkında açıklama
Atatürkçü Düşünce Derneğince (ADD), kendisini Atatürk'e benzetip selam veren ve sosyal medyada görüntüleri yer alan kişinin gösterisinin tepki ve üzüntüyle... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T16:31+0300
2023-11-13T16:31+0300
2023-11-13T16:31+0300
türkiye
atatürk
atatürkçü düşünce derneği (add)
atatürkçü düşünce kulübü
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Dernekten 26 Ekim'de ADD'nin Milas şubesince düzenlenen, görüntüleri 11 Kasım'da sosyal medyaya düşen etkinlikle ilgili yazılı açıklamada yapıldı.Açıklamada, "Kendisini değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e benzeterek mareşal üniformasıyla masaları dolaşıp selam veren şahsın yaptığı yakışıksız gösteri kamuoyunda, basında ve sosyal medyada olduğu gibi tarafımızdan da tepki ve üzüntüyle karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.ADD'nin "Atatürk'ün bu tür gereksiz gösterilerle anılmasını" doğru bulmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-ataturk-ile-ilgili-video-paylasimina-sorusturma-1077285396.html
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atatürk, atatürkçü düşünce derneği (add), atatürkçü düşünce kulübü
atatürk, atatürkçü düşünce derneği (add), atatürkçü düşünce kulübü
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden kendisini Atatürk'e benzeten kişi hakkında açıklama
Atatürkçü Düşünce Derneğince (ADD), kendisini Atatürk'e benzetip selam veren ve sosyal medyada görüntüleri yer alan kişinin gösterisinin tepki ve üzüntüyle karşıladığı bildirildi.
Dernekten 26 Ekim'de ADD'nin Milas şubesince düzenlenen, görüntüleri 11 Kasım'da sosyal medyaya düşen etkinlikle ilgili yazılı açıklamada yapıldı.
Açıklamada, "Kendisini değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e benzeterek mareşal üniformasıyla masaları dolaşıp selam veren şahsın yaptığı yakışıksız gösteri kamuoyunda, basında ve sosyal medyada olduğu gibi tarafımızdan da tepki ve üzüntüyle karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
ADD'nin "Atatürk'ün bu tür gereksiz gösterilerle anılmasını" doğru bulmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Atatürk'ün çağını aşan ideolojisi, ülkemiz ve dünya siyasetine yön veren fikir ve politikaları, yarattığı eşsiz aydınlanma devrimi böyle sembollerle tanımlanmayacak kadar değerli ve önemlidir. Milas şubemiz etkinliğinde yaşanan bu müessif olayı Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi olarak tasvip etmediğimizi, konuyla ilgili gerekli incelemelerin kurullarımızca yapılmakta olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."