https://sputniknews.com.tr/20231113/apec-zirvesi-icin-ekstra-guvenlik-onlemi-bircok-sivil-orgut-buyuk-protestolara-hazirlaniyor-1077337030.html
APEC zirvesi için ekstra güvenlik önlemi: Birçok sivil örgüt büyük protestolara hazırlanıyor
APEC zirvesi için ekstra güvenlik önlemi: Birçok sivil örgüt büyük protestolara hazırlanıyor
San Francisco'da yapılacak 30. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) hazırlıkları sürerken, birçok sivil toplum örgütü Gazze'de yaşananlar, işçi... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T13:29+0300
2023-11-13T13:29+0300
2023-11-13T13:30+0300
dünya
apec
asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
asya pasifik ekonomik işbirliği (apec)
apec zirvesi
çin
çin halk cumhuriyeti
avustralya
kanada
endonezya
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21 üyeli Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği forumunun liderleri San Francisco'da 30. APEC zirvesi için bir araya geliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Şi Cinping'in yanında birçok şirketlerin CEO'larının görüşeceği toplantıda, küresel ticareti ilgilendiren birçok önemli konunun ele alınması beklenirken işbirliği zirvesine karşı birçok sivil örgüt de protestoya hazırlanıyor.37'inci günündeki İsrail - Filistin çatışmasından dolayı dünyanın birçok yerinde eylemler sürürken, toplantının yapılacağı bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Dünya nüfusunun yüzde 40'ını, küresel ticaretin yüzde 50'sini, ABD ihracatının ise yüzde 60'ını oluşturan APEC ülkeleri, protestocular tarafından 'kapitalist sistemin küreselleşme mekanizması' olarak görülüyor. Bu nedenle büyük birçok sivil örgütün protesto etmeye hazırlandığı buluşmaya Filistin Gençlik Hareketi, Uluslararası Halk Mücadelesi Birliği, San Fransisco Merkez İşçi Konseyi, Küresel Emek ve Adalet, Uluslararası İnsan Hakları Komitesi, Barış için Siyahlar İttifakı ve daha birçok tanınan örgüt katılacak. Protestoda Gazze'de yaşanan katliamlar, Filipin, Peru ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri ve iklim krizi gibi konular protesto edilecek. 2019'da büyük kitlelerin protestoları nedeniyle Şili'de yapılması planlanan APEC zirvesi iptal edilmiş, hükümet geri adım atmıştı. Liderler, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki stratejik rekabetin bir sahnesi haline gelen APEC zirvesinde, üst düzey maliye yetkilileri ve bakanların hazırlık toplantılarının ardından 15-17 Kasım’da bir araya gelecek. Yıllık APEC CEO zirvesi de 14-16 Kasım’da yapılacak.'APEC yararlı gibi görünen bir işçi sömürme mekanizması'Protestolara katılan diğer bir sivil örgüt olan NotoAPEC (APEC'e hayır) platformu, APEC'in öne sürdüğü söylemlerin 'üye ekonomilerin yararına' gibi görünse de aslında şirketler ve kurumların çıkarları için 'işçi ve köylülerin emeğini sömürüye' açan, ülkelerin zorla pazarlarını ve kaynaklarını açmasını kullanan bir forum olduğunu belirtiyor. Geçmiş yıllarda farklı ülkelerde yapılan APEC protestolarına işçi sendikaları, çiftçiler ve daha birçok meslek grubu katılmıştı. Hangi ülkeler APEC üyesi?APEC’in üyeleri Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin , Endonezya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Tayvan, Tayland, ABD ve Vietnam olarak sıralanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20191030/silide-yapilacak-olan-apec-toplantisi-protestolar-nedeniyle-iptal-edildi-1040516278.html
çin
çin halk cumhuriyeti
avustralya
kanada
endonezya
japonya
güney kore
vietnam
rusya
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apec, asya pasifik işbirliği örgütü (apec), asya pasifik ekonomik işbirliği (apec), apec zirvesi, çin, çin halk cumhuriyeti, avustralya, kanada, endonezya, japonya, güney kore, abd, vietnam, rusya, serbest ticaret, sömürü, işçi sınıfı, israil-filistin sorunu
apec, asya pasifik işbirliği örgütü (apec), asya pasifik ekonomik işbirliği (apec), apec zirvesi, çin, çin halk cumhuriyeti, avustralya, kanada, endonezya, japonya, güney kore, abd, vietnam, rusya, serbest ticaret, sömürü, işçi sınıfı, israil-filistin sorunu
APEC zirvesi için ekstra güvenlik önlemi: Birçok sivil örgüt büyük protestolara hazırlanıyor
13:29 13.11.2023 (güncellendi: 13:30 13.11.2023) Abone ol
San Francisco'da yapılacak 30. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) hazırlıkları sürerken, birçok sivil toplum örgütü Gazze'de yaşananlar, işçi hakları ve iklim krizi konuları için zirveyi protestoya hazırlanıyor.
21 üyeli Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği forumunun liderleri San Francisco'da 30. APEC zirvesi için bir araya geliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Şi Cinping'in yanında birçok şirketlerin CEO'larının görüşeceği toplantıda, küresel ticareti ilgilendiren birçok önemli konunun ele alınması beklenirken işbirliği zirvesine karşı birçok sivil örgüt de protestoya hazırlanıyor.
37'inci günündeki İsrail - Filistin çatışmasından dolayı dünyanın birçok yerinde eylemler sürürken, toplantının yapılacağı bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Dünya nüfusunun yüzde 40'ını, küresel ticaretin yüzde 50'sini, ABD ihracatının ise yüzde 60'ını oluşturan APEC ülkeleri, protestocular tarafından 'kapitalist sistemin küreselleşme mekanizması' olarak görülüyor. Bu nedenle büyük birçok sivil örgütün protesto etmeye hazırlandığı buluşmaya Filistin Gençlik Hareketi, Uluslararası Halk Mücadelesi Birliği, San Fransisco Merkez İşçi Konseyi, Küresel Emek ve Adalet, Uluslararası İnsan Hakları Komitesi, Barış için Siyahlar İttifakı ve daha birçok tanınan örgüt katılacak. Protestoda Gazze'de yaşanan katliamlar, Filipin, Peru ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri ve iklim krizi gibi konular protesto edilecek.
2019'da büyük kitlelerin protestoları
nedeniyle Şili'de yapılması planlanan APEC zirvesi iptal edilmiş
, hükümet geri adım atmıştı.
Liderler, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki stratejik rekabetin bir sahnesi haline gelen APEC zirvesinde, üst düzey maliye yetkilileri ve bakanların hazırlık toplantılarının ardından 15-17 Kasım’da bir araya gelecek. Yıllık APEC CEO zirvesi de 14-16 Kasım’da yapılacak.
'APEC yararlı gibi görünen bir işçi sömürme mekanizması'
Protestolara katılan diğer bir sivil örgüt olan NotoAPEC (APEC'e hayır) platformu, APEC'in öne sürdüğü söylemlerin 'üye ekonomilerin yararına' gibi görünse de aslında şirketler ve kurumların çıkarları için 'işçi ve köylülerin emeğini sömürüye' açan, ülkelerin zorla pazarlarını ve kaynaklarını açmasını kullanan bir forum olduğunu belirtiyor. Geçmiş yıllarda farklı ülkelerde yapılan APEC protestolarına işçi sendikaları, çiftçiler ve daha birçok meslek grubu katılmıştı.
Hangi ülkeler APEC üyesi?
APEC’in üyeleri Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin , Endonezya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Tayvan, Tayland, ABD ve Vietnam olarak sıralanıyor.