ABD Savunma Bakanı: Doğu Akdeniz'de düşen uçak değil helikopterdi
© AFP 2023Lloyd Austin
© AFP 2023
ABD Savunma Bakanı Austin, Doğu Akdeniz'de 5 ABD askerinin ölümüyle sonuçlanan kazada düşen hava aracının uçak değil helikopter olduğunu belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 10 Kasım'da Doğu Akdeniz'de yaşandığı açıklanan kazayla ilgili bir düzeltme yaptı.
Austin, olayın bir helikopterin yakıt ikmali sırasında düşmesi sonucunda yaşandığını ifade etti.
Bakan Austin, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Avrupa Komutanlığı, Akdeniz üzerinde yakıt ikmali sırasında meydana gelen 'uçak kazasında' 5 ABD askeri personelinin öldüğünü açıklamıştı.
İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.
Austin, olayın bir helikopterin yakıt ikmali sırasında düşmesi sonucunda yaşandığını ifade etti.
Bakan Austin, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Avrupa Komutanlığı, Akdeniz üzerinde yakıt ikmali sırasında meydana gelen 'uçak kazasında' 5 ABD askeri personelinin öldüğünü açıklamıştı.
İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.