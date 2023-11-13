https://sputniknews.com.tr/20231113/10-kasimda-cig-kofte-partisine-sorusturma-1077323820.html

10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma

10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma

Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde 10 Kasım günü sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesine ilişkin valilik tarafından soruşturma başlatıldı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

burdur

çiğ köfte

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Burdur Valiliği'nce, 10 Kasım'da bir kamu kurumunda "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde "10 Kasım'da çiğ köfte partisi" başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.Açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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