https://sputniknews.com.tr/20231113/10-kasimda-cig-kofte-partisine-sorusturma-1077323820.html
10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde 10 Kasım günü sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesine ilişkin valilik tarafından soruşturma başlatıldı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T00:04+0300
2023-11-13T00:04+0300
2023-11-13T00:04+0300
türkiye
burdur
çiğ köfte
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Burdur Valiliği'nce, 10 Kasım'da bir kamu kurumunda "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde "10 Kasım'da çiğ köfte partisi" başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.Açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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burdur, çiğ köfte
10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
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Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde 10 Kasım günü sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesine ilişkin valilik tarafından soruşturma başlatıldı.
Burdur Valiliği'nce, 10 Kasım'da bir kamu kurumunda "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde "10 Kasım'da çiğ köfte partisi" başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.