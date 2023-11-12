https://sputniknews.com.tr/20231112/rusya-savunma-bakanligi-rus-askerleri-ukrayna-ordusunun-10-saldirisini-puskurttu-1077315817.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun 10 saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun 10 saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 4 istikametteki 10 saldırısını püskürttüklerini bildirdi. 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T17:31+0300

2023-11-12T17:31+0300

2023-11-12T17:31+0300

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Bakanlığın bugünkü basın bülteninde Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel veriler paylaşıldı.Rus birliklerin Ukrayna ordusunun Donetsk istikametinde 5 saldırı girişimini püskürttüklerine dikkat çekilen açıklamada, düşmanın bu yönde ölü ya da yaralı olarak 250 askeri, 3 zırhlı muharebe aracını, 3 pikabını kaybettiğini, Rus askerlerin ayrıca topçu mücadelesinde Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu obüsü, ABD yapımı bir M119 obüsünü, 3 D-30 ve bir D-20 obüsünü imha ettikleri vurgulandı.Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesinde iki saldırısını püskürttükleri ifade edilen açıklamada, ayrıca Staritsa yerleşimi yakınlarında düşmanın bir mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi.Açıklamaya göre, düşmanın bu yöndeki kayıpları 40’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 pikap, 1 ABD yapımı M777 topçu sistemi, 2 kundağı motorlu Gvozdika topçu sistemi, bir D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna birliklerinin iki saldırı girişimini püskürttükleri kaydedilen açıklamada, Kiev’in bu yöndeki kayıplarının 210’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil olduğu vurgulandı.Güney Donetsk istikametinde ise Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir saldırısını püskürttü, Novomihaylovka ve Ugledar yerleşim bölgelerinde düşman güçlerine kayıplar verdirdi.Ukrayna ordusu bu yönde 80’in üzerinde askerini, iki zırhlı piyade aracını ve ABD yapımı bir M777 topçu sistemini kaybetti.Zaporojye istikametinde Rus askerleri hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Rabotino yerleşim bölgesinde düşman güçlerini kayıplara uğrattı, Ukrayna ordusu bu istikamette 55’e yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil kaybetti.Herson istikametinde ise Rus birlikleri Ukrayna güçlerini vurmaya devam etti, düşman bu istikamette 60’a yakın asker, 1 tank, 3 pikap, 1 Msta-B obüsü kaybetti.Açıklamada, taktik hava kuvvetlerinin, insansız hava araçlarının, füze ve topçu kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusunun 132 bölgedeki insan gücü ve teçhizatını vurduğu, Konstantinovka yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Lojistik Merkezi’nin yakıt deposu imha edildiği, Antonovka yerleşim bölgesinde ise Ukrayna ordusunun bir komuta merkezinin vurulduğu da vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231111/ukrayna-savunma-bakanligindan-orduda-yakit-hirsizligina-karsi-renklendirici-ile-mucadele-1077302186.html

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