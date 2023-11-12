https://sputniknews.com.tr/20231112/rus-noel-babanin-treni-yeni-yil-gezisine-yola-cikti-32-bin-kilometreden-fazla-yol-kat-edecek-1077322400.html

Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine yola çıktı: 32 bin kilometreden fazla yol kat edecek

Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine yola çıktı: 32 bin kilometreden fazla yol kat edecek

Rusya’nın Noel Babası olan Ayaz Dede’nin (Ded Moroz) treni, 80’in üzerinde kenti ziyaret ederek yeni yıl çocuk eğlence programları sunmak üzere Velikiy Ustyug... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T22:42+0300

2023-11-12T22:42+0300

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yaşam

rusya

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noel

noel

noel baba

ayaz dede

ayaz dede

tren

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Rus Demiryolları’ndan yapılan açıklamaya göre Noel Baba’nın treni, 32 bin kilometreden fazla yol kat edecek ve 80’in üzerinde kenti ziyaret edecek.Rus Noel Baba ilk kez 2021 yılında ülkenin farklı şehirlerini içeren rota üzerinden yeni yıl gezisine çıkmıştı. O zamanki tren yolculuğu 41 gün sürmüş ve Rusya’nın 36 kentini kapsamıştı. Geçen yıl ise güzergah üç katı genişletilerek Velikiy Ustyug’dan Vladivostok’a kadar 100’ün üzerinde şehri kapsamıştı.

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