https://sputniknews.com.tr/20231112/rus-noel-babanin-treni-yeni-yil-gezisine-yola-cikti-32-bin-kilometreden-fazla-yol-kat-edecek-1077322400.html
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine yola çıktı: 32 bin kilometreden fazla yol kat edecek
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine yola çıktı: 32 bin kilometreden fazla yol kat edecek
Rusya’nın Noel Babası olan Ayaz Dede’nin (Ded Moroz) treni, 80’in üzerinde kenti ziyaret ederek yeni yıl çocuk eğlence programları sunmak üzere Velikiy Ustyug... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T22:42+0300
2023-11-12T22:42+0300
2023-11-12T22:42+0300
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noel baba
ayaz dede
ayaz dede
tren
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Rus Demiryolları’ndan yapılan açıklamaya göre Noel Baba’nın treni, 32 bin kilometreden fazla yol kat edecek ve 80’in üzerinde kenti ziyaret edecek.Rus Noel Baba ilk kez 2021 yılında ülkenin farklı şehirlerini içeren rota üzerinden yeni yıl gezisine çıkmıştı. O zamanki tren yolculuğu 41 gün sürmüş ve Rusya’nın 36 kentini kapsamıştı. Geçen yıl ise güzergah üç katı genişletilerek Velikiy Ustyug’dan Vladivostok’a kadar 100’ün üzerinde şehri kapsamıştı.
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rusya, noel, noel, noel, noel baba, ayaz dede, ayaz dede, tren
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine yola çıktı: 32 bin kilometreden fazla yol kat edecek
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Rusya’nın Noel Babası olan Ayaz Dede’nin (Ded Moroz) treni, 80’in üzerinde kenti ziyaret ederek yeni yıl çocuk eğlence programları sunmak üzere Velikiy Ustyug kentinden yola çıktı.
Rus Demiryolları’ndan yapılan açıklamaya göre Noel Baba’nın treni, 32 bin kilometreden fazla yol kat edecek ve 80’in üzerinde kenti ziyaret edecek.
Rus Noel Baba ilk kez 2021 yılında ülkenin farklı şehirlerini içeren rota üzerinden yeni yıl gezisine çıkmıştı. O zamanki tren yolculuğu 41 gün sürmüş ve Rusya’nın 36 kentini kapsamıştı. Geçen yıl ise güzergah üç katı genişletilerek Velikiy Ustyug’dan Vladivostok’a kadar 100’ün üzerinde şehri kapsamıştı.