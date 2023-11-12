https://sputniknews.com.tr/20231112/hareket-halindeki-otomobilin-uzerine-keci-dustu-yoluna-devam-etti--1077311168.html

Hareket halindeki otomobilin üzerine keçi düştü: Araç durdu, keçi yoluna devam etti

Hareket halindeki otomobilin üzerine keçi düştü: Araç durdu, keçi yoluna devam etti

Mersin'de hareket halindeki otomobilin üzerine bir evden keçi düştü. Olay anı iş yeri kamarasınca görüntülendi. 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T14:53+0300

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yaşam

keçi

mersin

otomobil

düşmek

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Mersin merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kapalı pazar olarak bilinen sokakta park halindeyken harekete geçen otomobilin üzerine, iki katlı bir evin damından keçi düştü. Aracın arka kısmına düşerek camının kırılmasına neden olan keçi, yerde ters döndükten sonra doğrularak yoluna devam ederken, olaya tanık olanlar da şaşırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231112/meteoroloji-tek-tek-uyardi-istanbul-dahil-12-ilde-bekleniyor-1077308644.html

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