https://sputniknews.com.tr/20231112/hareket-halindeki-otomobilin-uzerine-keci-dustu-yoluna-devam-etti--1077311168.html
Hareket halindeki otomobilin üzerine keçi düştü: Araç durdu, keçi yoluna devam etti
Hareket halindeki otomobilin üzerine keçi düştü: Araç durdu, keçi yoluna devam etti
Mersin'de hareket halindeki otomobilin üzerine bir evden keçi düştü. Olay anı iş yeri kamarasınca görüntülendi. 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T14:53+0300
2023-11-12T14:53+0300
2023-11-12T15:35+0300
yaşam
keçi
mersin
otomobil
düşmek
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Mersin merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kapalı pazar olarak bilinen sokakta park halindeyken harekete geçen otomobilin üzerine, iki katlı bir evin damından keçi düştü. Aracın arka kısmına düşerek camının kırılmasına neden olan keçi, yerde ters döndükten sonra doğrularak yoluna devam ederken, olaya tanık olanlar da şaşırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231112/meteoroloji-tek-tek-uyardi-istanbul-dahil-12-ilde-bekleniyor-1077308644.html
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keçi, mersin, otomobil, düşmek
Hareket halindeki otomobilin üzerine keçi düştü: Araç durdu, keçi yoluna devam etti
14:53 12.11.2023 (güncellendi: 15:35 12.11.2023) Abone ol
Mersin'de hareket halindeki otomobilin üzerine bir evden keçi düştü. Olay anı iş yeri kamarasınca görüntülendi.
Mersin merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kapalı pazar olarak bilinen sokakta park halindeyken harekete geçen otomobilin üzerine, iki katlı bir evin damından keçi düştü.
Aracın arka kısmına düşerek camının kırılmasına neden olan keçi, yerde ters döndükten sonra doğrularak yoluna devam ederken, olaya tanık olanlar da şaşırdı.