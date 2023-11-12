https://sputniknews.com.tr/20231112/guardian-astronotlarin-kayip-alet-cantasi-uzayda-gorulebiliyor-1077314592.html

Astronotların uzayda kaybettiği alet çantasını gökbilimciler dürbünle buldu

Astronotların uzayda kaybettiği alet çantasını gökbilimciler dürbünle buldu

İngiliz The Guardian gazetesi, NASA astronotlarının kaybettiği alet çantasının uzayda sıradan bir dürbünle bile görülebildiğini yazdı. 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T17:07+0300

2023-11-12T17:07+0300

2023-11-12T17:48+0300

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bilim

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uluslararası uzay istasyonu

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Gazetenin haberinde, NASA’da görevli Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) dışında yaptıkları uzay yürüyüşü sırasında kaybettikleri alet çantasının uzayda sıradan bir dürbünle bile izlenebildiği ifade edildi.Habere göre yeni ‘uydu’, dünyanın farklı noktalarındaki gökbilimciler tarafından şimdiden fark edildi. Beyaz çanta, Uranüs'ten daha parlak olmasa da sıradan bir dürbünle bile incelenebiliyor.Kayıp alet çantasının birkaç ay boyunca dünya yörüngesinde kalacağına dikkat çeken gözlemciler, ardından atmosfere girdiği sırada yanacağını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231111/eski-abd-hava-kuvvetleri-subayi-20-yil-sonra--ufo-gozlemini-anlatti--1077295383.html

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