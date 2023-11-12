https://sputniknews.com.tr/20231112/finlandiya-israilin-davut-sapani-hava-savunma-sistemini-317-milyon-avroya-satin-aldi--1077309657.html

Finlandiya, İsrail'in Davut Sapanı hava savunma sistemini 317 milyon avroya satın aldı

Finlandiya, İsrail'in Davut Sapanı hava savunma sistemini 317 milyon avroya satın aldı

İsrail, ABD ile ortak ürettiği 'Davut Sapanı' isimli orta ve uzun menzilli hava savunma sisteminin Finlandiya'ya 317 milyon euro değerindeki satışını... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T13:35+0300

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İsrail Savunma Bakanlığı basın servisi, Davut Sapanı füze savunma sisteminin 317 milyon Avro karşılığında Finlandiya'ya satışına ilişkin 'tarihi bir anlaşma' imzalandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail ortak üretimi Davut Sapanı hava savunma sisteminin ilk defa üçüncü bir ülkeye satılacak. Basın servisi imza töreninin İsrail Savunma Bakanlığı'nda Finlandiya Büyükelçisi Nina Nordström'ün katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Sistemin Finlandiya'ya satılan versiyonunun İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael, ABD'li savunma teknoloji firması Raytheon ve Finlandiyalı firmalarla ortak geliştirildiği açıklandı. Hava savunma sisteminin Finlandiya'nın komuta-kontrol sistemlerine entegre edileceği kaydedildi.Nasıl bir sistem? İsrail ve ABD ortak üretimiyle 2017'de geliştirilen Davut Sapanı, düşman uçakları, insansız hava araçları, balistik füzeler, orta ve uzun menzilli roketlere karşı kullanılabiliyor.İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Mayıs 2023'te düzenlediği saldırılar sırasında buradan atılan roketlere karşı Davut Sapanı'nın ilk defa bir çatışma ortamında kullanıldığını açıklamıştı.İsrail basınında, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından İsrail'in savunma sanayisi ürünlerinin Batı ülkelerine ihracatının artabileceği yorumları yer almıştı.

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