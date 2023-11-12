CANLI | Netanyahu: Gerekirse dünyaya kafa tutarız

IDF, Hamas'ın mülteci kisvesi altında rehineleri Gazze'den kaçırabileceğinden şüpheleniyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, Radikal Filistin hareketi Hamas'ın, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden ellerinde tuttukları rehineleri mülteci kisvesi altında insani koridorlar yardımıyla kaçırmaya çalışabileceğini söyledi.

“Operasyonun yürütülme şekliyle ilgili olduğu için ayrıntıya giremiyorum. Sadece bu sorunun farkında olduğumuzu söyleyebilirim” diyen Conricus, insani koridoru kontrol eden İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden ayrılan mülteciler arasındaki rehineleri tespit etmeye çalıştığına dair bilgilerin yer aldığına dikkat çekti.

Conricus, açıklamasına, “Hareket halindeki sivillere, aralarında rehineler varsa onlara kaçabileceklerine ve güvenliklerinin sağlanacağına dair İbranice çağrılar yapılıyor “ diye devam etti.