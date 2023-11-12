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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231112/canli--israilin-hastane-saldirilari-suruyor-gazzedeki-sifa-hastanesi-ile-irtibat-kesildi-1077303863.html
CANLI | Netanyahu: Gerekirse dünyaya kafa tutarız
CANLI | Netanyahu: Gerekirse dünyaya kafa tutarız
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 37’inci gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alınıyor... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail Filistin çatışma Gazze Şeridi bayrak yıkım - Sputnik Türkiye

CANLI | Netanyahu: Gerekirse dünyaya kafa tutarız

09:02 12.11.2023 (güncellendi: 11:01 12.11.2023)
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 37’inci gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alınıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Uluslararası baskı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini; gerekirse dünyaya kafa tutacaklarını açıkladı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.
İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydediliyor.
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Endonezya Hastanesi'nde elektrik tamamen kesilirken, jeneratörler, yakıtın bitmesi nedeniyle durdu ve hastane karanlığa gömüldü.

Netanyahu, Hamas’ın ardından Filistin yönetiminin de Gazze’yi yönetmesi fikrine karşı

Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’de yürüttükleri saldırıların sonunda Hamas'ın ardından Filistin Yönetimi'nin de Gazze'yi yönetmesine karşı olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana topyekun kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklamasında, “Hamas'ı yeneceğiz ve esirlerimizi geri getireceğiz. Görev tamamlanana kadar durmayacağız” dedi.
Londra'da yüz binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2023
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Dün, 09:10
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12:07 12.11.2023
İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 11 bin 100'ü geçti
Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 100'ü aştığını, bu kişilerin 8 binden fazlasının çocuk ve kadın olduğunu bildirdi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hastanelerin hedef alınması; ölü ve yaralı girişlerinin engellenmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığının dün ölü ve yaralı sayılarına ilişkin net bir sayı yayınlayamadığı aktarıldı.
Açıklamada, "Ancak işgal güçlerinin bin 130'dan fazla katliam yaptığını, şehit sayısının 8 binden fazlası çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 100'ün, yaralı sayısının da 28 binin üzerinde olduğunu belirtiyoruz" ifadesi kullanıldı.
12:03 12.11.2023
IDF, Hamas'ın mülteci kisvesi altında rehineleri Gazze'den kaçırabileceğinden şüpheleniyor
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, Radikal Filistin hareketi Hamas'ın, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden ellerinde tuttukları rehineleri mülteci kisvesi altında insani koridorlar yardımıyla kaçırmaya çalışabileceğini söyledi.
Operasyonun yürütülme şekliyle ilgili olduğu için ayrıntıya giremiyorum. Sadece bu sorunun farkında olduğumuzu söyleyebilirim” diyen Conricus, insani koridoru kontrol eden İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden ayrılan mülteciler arasındaki rehineleri tespit etmeye çalıştığına dair bilgilerin yer aldığına dikkat çekti.
Conricus, açıklamasına, “Hareket halindeki sivillere, aralarında rehineler varsa onlara kaçabileceklerine ve güvenliklerinin sağlanacağına dair İbranice çağrılar yapılıyor “ diye devam etti.
10:54 12.11.2023
Netanyahu: Gerekirse dünyaya kafa tutarız
Uluslararası baskı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirten İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gerekirse dünyaya kafa tutacaklarını ifade etti.

İsrail hükümetine ve ordusuna yönelik uluslararası baskının ve yöneltilen asılsız suçlamaların kararlılıklarını asla etkilemediğini söyleyen Netanyahu, "Gerekirse İsrail, dünyaya güçlü şekilde kafa tutacak" dedi.
'Macron hata yaptı'
Netanyahu, İsrail ordusuna ateşkes çağrısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fiili ve ahlaki bir hata yaptığını kaydetti.

Hamas'ı sivillerin tahliyesini engellemekle suçlayan ve liderlerin sivilleri kalkan olarak kullanan militanların taktiğini savunmaktan kaçınması gerektiğini söyleyen Netanyahu, "Bu taktik yaygınlaşabilir. Hem Fransa Cumhurbaşkanı'na hem de diğer dostlarımıza sesleniyorum; bu size kadar uzanabilir" dedi.
10:21 12.11.2023
İsrail: 60'dan fazla Hizbullah üyesi öldürüldü
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, 7 Ekim'den beri Lübnanlı Hizbullah grubuyla yaşanan çatışmalarda 60'dan fazla Hizbullah üyesini öldürdüklerini belirtti.

İsrail'in kuzeyindeki durumu değerlendiren Conricus, IDF'nin Hizbullah'ın faaliyetlerini titizlikle analiz ettiğini söyledi.

Conricus, "İsrail'e saldırı girişimleri sırasında 60'dan fazla Hizbullah militanı öldürüldü. Bazıları ordumuza yönelik saldırı sırasında, bazıları da saldırılardan önce imha edildi" dedi.
09:54 12.11.2023
IDF, Gazze’ye toplamda 850'den fazla insani yardım kamyonu girdiğini söyledi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, Gazze Şeridi’ne ulaşan insani yardım kamyonu sayısının 850’yi geçtiğini bildirdi.
Şu ana kadar 850'den fazla insani yardım kamyonu Gazze Şeridi'ne girdi. İçlerinde yiyecek, ilaç, çadır ve su var” diyen Conricus, İsrail ordusunun Kuveyt'in bağışladığı 12 ambulansı da Mısır'la birlikte bölgeye getirdiğini sözlerine ekledi.
09:49 12.11.2023
İsrail'in Gazze'de imha ettiği yeraltı tünellerinin sayısı 150'yi geçti
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de çatışmaların başından beri imha edilen Hamas'a ait yeraltı tünellerinin sayısının 150'yi aştığını duyurdu.

IDF Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait yeraltı tünellerini ve altyapı tesislerini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Conricus, şimdiye dek patlayıcılar yardımıyla 150'den fazla yeraltı tünelinin imha edildiğini bildirdi.

IDF Sözcüsü, Hamas'ın tünelleri saldırılardan korunmak için kullandığını da ekledi.
09:37 12.11.2023
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus: Şifa Hastanesi ile irtibatımız kesildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün, Gazze'de Şifa Hastanesi'ndeki merkezleriyle irtibatının kesildiğini bildirdi.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, resmi sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hastanenin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı.
"DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki merkeziyle irtibatı kesildi" diyen Ghebreyesus, kendilerine ulaşan son raporlarda 'Hastane tanklarla çevrili ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı bunların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde' haberler olduğunu vurguladı.
DSÖ'nün gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'de insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun derhal insani ateşkes ilan edilmesi olduğu ve bu yönde çağrılarını yinelediğini belirtti.
09:21 12.11.2023
Gazze'deki Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırısı sonucu iki doktor hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.
Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.
Şifa Hastanesi'nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli, yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı.
09:21 12.11.2023
İsrail'in Hayfa kentinde Netanyahu karşıtı protesto düzenlendi
İsrail'in Hayfa kentinde yaklaşık bin kadar gösterici, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu protesto için bir araya geldi.
Hayfa kentindeki Auditorium Meydanı'nda toplanan göstericiler, araçlarıyla konvoy halinde aynı kentin Qisarya kazasında Netanyahu'nun evinin önünden geçen yola çıktı.
Göstericiler, ülkede yürütülen siyasete karşı olduklarını belirterek, 7 Ekim'de yaşanan güvenlik zafiyeti, 1400 kişinin ölümü ve 250'ye yakın esir konusundaki tutumlarından dolayı Netanyahu'u protesto etti.
09:19 12.11.2023
Kassam Tugayları, Batı Şeria'da iki İsrail askeri öldürdüğünü duyurdu
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri bir operasyonda iki İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.
Kassam'ın Askeri Medya Sözcüsü'nün ifadelerinin yer aldığı videoda, görüntülerde, iki İsrail askerinin öldüğü bir başka askeri grubun da pusuya düşürüldüğü kaydedildi.
Sözcü, söz konusu operasyona ilişkin İsrail tarafının duyuru yapmadığına dikkat çekti.
09:17 12.11.2023
İsrail ordusunun 20’ye yakın üst düzey Hamas üyesini öldürdüğü iddiası
İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, Gazze Şeridi'nde çatışmaların başlamasından bu yana İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) Filistin Hamas hareketinin askeri kanadında önemli mevkilerde bulunan yaklaşık 20 kişiyi öldürdüğünü bildirdi.
Haberde, “Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın başlangıcından bu yana, IDF ve İsrail güvenlik servisi, Hamas'ta kilit pozisyonlarda bulunan ve son yıllarda Batı Şeria'da terör saldırılarının düzenlenmesinde aktif olarak yer alan yaklaşık 20 üst düzey militanı ortadan kaldırdı” ifadelerine yer verildi.
Yedioth Ahronoth'un iddiasına göre, üst düzey Hamas temsilcileri İsrail ordusunun bölgedeki hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.
08:58 12.11.2023
İsrail’den Suriye topraklarına saldırı
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Suriye'deki ‘terörist altyapılara’ saldırdığını duyuruldu.
IDF’in resmi Telegram hesabında yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının cumartesi günü Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırıya yanıt olarak Suriye'deki terör altyapısına saldırdığı beyanında bulunuldu.
08:51 12.11.2023
Netanyahu: Gazze’de ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze’de yürüttükleri saldırıların sonunda Hamas'ın ardından Filistin Yönetimi'nin de Gazze'yi yönetmesine karşı olduğunu söyledi.
İsrail ordusunun, Hamas’ın saldırıların önlemek için “gerektiği kadar Gazze'de kalacağını” kaydeden Netanyahu, “Gazze Şeridi üzerindeki güvenlik kontrolünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğim" diye konuştu.
Netanyahu, “İsrail ordusu Gazze şehrini kuşatmayı tamamladı. Artık şehrin göbeğinde faaliyet gösteriyorlar. Şifa Hastanesinin çevresindeler” ifadesini kullandı.
Arap ülkelerinin liderlerine de seslenen Netanyahu, onları “Hamas'a karşı ayağa kalkmaya” çağırarak “Hamas, İran'ın başını çektiği terör ekseninin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu şer ve terör ekseni, tüm Arap dünyasını olduğu gibi dünyayı da riske atmaktadır. Pek çok Arap ülkesi liderinin bunu anladığına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye
© AP Photo / ABIR SULTAN
08:46 12.11.2023
İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 53 tır daha ulaştı
Filistin Kızılayı, 53 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından insani yardım taşıyan 53 tırı teslim aldığı belirtildi.
Yakıt girişine izin verilmediği belirtilen açıklamada, tırlarda gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 904 yardım tırının ulaştığı ifade edildi.
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