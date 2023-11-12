https://sputniknews.com.tr/20231112/anket-ak-partinin-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-adayi-kim-olmali--1077314744.html

Anket: 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olmalı?'

Anket: 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olmalı?'

Asal Araştırma şirketinin 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olmalı?' şeklinde sosyal medyadan yönelttiği soruya çoğunluk Hamza Dağ... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T16:53+0300

2023-11-12T16:53+0300

2023-11-12T16:54+0300

türkiye

anket

hamza dağ

izmir

istanbul büyükşehir belediyesi

aday

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074316491_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9e7b75094dd1eb75126df598c06c5ffd.jpg

Asal Araştırma tarafından 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı kim olmalı' anketi düzenlendi. Kasım 2023 tarihli ankete göre en yüksek oy yüzde 23.2 ile Hamza Dağ'a verildi.Şirket tarafından yöneltilen açık uçlu soruda ilk sırada Hamza Dağ yer alırken sıralama şöyle gerçekleşti:Hamza Dağ yüzde 23,2 Mehmet Kasapoğlu yüzde 13,3 Mahmut Özgener yüzde11,5 Eyyüp Kadir İnan yüzde 6,6 Ceyda Bölünmez Çankırı yüzde 4,5 Nükhet Hotar yüzde 3,2 Mahmut Atilla Kaya yüzde 3,2 Faruk Özlü yüzde 3,0 Rifat Sait yüzde 2,5 Hakan Koştu yüzde 2,5 Diğer yüzde 6,5 Ankete yüzde 20'lik bir kesim ise Fikrim Yok/Cevap Yok yanıtını verdi.

türkiye

izmir

istanbul büyükşehir belediyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anket, hamza dağ, izmir, istanbul büyükşehir belediyesi, aday