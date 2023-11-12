https://sputniknews.com.tr/20231112/anket-ak-partinin-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-adayi-kim-olmali--1077314744.html
Anket: 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olmalı?'
Anket: 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olmalı?'
Asal Araştırma şirketinin 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olmalı?' şeklinde sosyal medyadan yönelttiği soruya çoğunluk Hamza Dağ... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T16:53+0300
2023-11-12T16:53+0300
2023-11-12T16:54+0300
türkiye
anket
hamza dağ
izmir
istanbul büyükşehir belediyesi
aday
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Asal Araştırma tarafından 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı kim olmalı' anketi düzenlendi. Kasım 2023 tarihli ankete göre en yüksek oy yüzde 23.2 ile Hamza Dağ'a verildi.Şirket tarafından yöneltilen açık uçlu soruda ilk sırada Hamza Dağ yer alırken sıralama şöyle gerçekleşti:Hamza Dağ yüzde 23,2 Mehmet Kasapoğlu yüzde 13,3 Mahmut Özgener yüzde11,5 Eyyüp Kadir İnan yüzde 6,6 Ceyda Bölünmez Çankırı yüzde 4,5 Nükhet Hotar yüzde 3,2 Mahmut Atilla Kaya yüzde 3,2 Faruk Özlü yüzde 3,0 Rifat Sait yüzde 2,5 Hakan Koştu yüzde 2,5 Diğer yüzde 6,5 Ankete yüzde 20'lik bir kesim ise Fikrim Yok/Cevap Yok yanıtını verdi.
türkiye
izmir
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anket, hamza dağ, izmir, istanbul büyükşehir belediyesi, aday
anket, hamza dağ, izmir, istanbul büyükşehir belediyesi, aday
Anket: 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olmalı?'
16:53 12.11.2023 (güncellendi: 16:54 12.11.2023) Abone ol
Asal Araştırma şirketinin 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olmalı?' şeklinde sosyal medyadan yönelttiği soruya çoğunluk Hamza Dağ yanıtını verdi.
Asal Araştırma tarafından 'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı kim olmalı' anketi düzenlendi. Kasım 2023 tarihli ankete göre en yüksek oy yüzde 23.2 ile Hamza Dağ'a verildi.
Şirket tarafından yöneltilen açık uçlu soruda ilk sırada Hamza Dağ yer alırken sıralama şöyle gerçekleşti:
Hamza Dağ yüzde 23,2 Mehmet Kasapoğlu yüzde 13,3 Mahmut Özgener yüzde11,5 Eyyüp Kadir İnan yüzde 6,6 Ceyda Bölünmez Çankırı yüzde 4,5 Nükhet Hotar yüzde 3,2 Mahmut Atilla Kaya yüzde 3,2 Faruk Özlü yüzde 3,0 Rifat Sait yüzde 2,5 Hakan Koştu yüzde 2,5 Diğer yüzde 6,5
Ankete yüzde 20'lik bir kesim ise Fikrim Yok/Cevap Yok yanıtını verdi.