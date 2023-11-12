https://sputniknews.com.tr/20231112/adanada-aga-dolanan-deniz-kaplumbagasi-kurtarildi-1077316878.html
Adana'da ağa dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı
Adana'da ağa dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı
Adana’nın Karataş ilçesinde denize atılan kaçak ağa takılan deniz kaplumbağası Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T18:16+0300
2023-11-12T18:16+0300
2023-11-12T18:16+0300
yaşam
deniz
deniz kaplumbağası
karataş
adana
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Adana’nın Karataş ilçesinde, kaçak atılmış ağa takılan deniz kaplumbağası denetime çıkan ekiplerce kurtarıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karataş ilçesi sahilinde yaptıkları denetimde denize kaçak misina ağ atıldığını tespit etti.Kaçak atılan ağı toplamaya başlayan ekipler, ağa dolanmış halde deniz kaplumbağasına rastladı.Görevliler, ağa dolanan deniz kaplumbağasını kurtardı.Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen deniz kaplumbağası ekiplerce suya bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230827/tarim-ve-orman-bakanligindan-deniz-kaplumbagalarina-koruma-1074972773.html
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deniz, deniz kaplumbağası, karataş, adana
deniz, deniz kaplumbağası, karataş, adana
Adana'da ağa dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı
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Adana’nın Karataş ilçesinde denize atılan kaçak ağa takılan deniz kaplumbağası Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adana’nın Karataş ilçesinde, kaçak atılmış ağa takılan deniz kaplumbağası denetime çıkan ekiplerce kurtarıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karataş ilçesi sahilinde yaptıkları denetimde denize kaçak misina ağ atıldığını tespit etti.
Kaçak atılan ağı toplamaya başlayan ekipler, ağa dolanmış halde deniz kaplumbağasına rastladı.
Görevliler, ağa dolanan deniz kaplumbağasını kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen deniz kaplumbağası ekiplerce suya bırakıldı.