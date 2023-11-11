https://sputniknews.com.tr/20231111/yerlikaya-45-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-1077287355.html

Yerlikaya duyurdu: Narkogüç Operasyonları kapsamında 4.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yerlikaya duyurdu: Narkogüç Operasyonları kapsamında 4.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 ilde yapılan Narkogüç Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüphelinin yakalandığını... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ali yerlikaya

uyuşturucu

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şüpheli

yakalama

polis

baskın

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 ilde yapılan Narkogüç Operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandığını belirterek 58 kilogram kokain olmak üzere toplam, 4.5 ton uyuşturucu madde ve 64 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

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