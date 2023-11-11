https://sputniknews.com.tr/20231111/motorine-indirim-geliyor-1077291394.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Motorin fiyatlarına 13 Kasım Pazartesi gecesi indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

indirim

motorin

benzin

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fiyat artışı

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Petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüşün etkisiyle motorine indirim geliyor. Akaryakıt sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.Benzin fiyatlarında ise pazartesi gecesi bir değişim olmayacak. Yeni fiyatların ardından motorin fiyatları ne kadar olacak?İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36.38 TL’ye, Ankara’da 36.96 TL’ye, İzmir’de 37.14 TL’ye gerileyecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34.55 TL, Ankara’da 35.20 TL, İzmir’de 35.31 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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