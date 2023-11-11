https://sputniknews.com.tr/20231111/canakkale-bogazinda-transit-gemi-gecislerine-firtina-engeli-gecisler-gecici-olarak-kapatildi-1077290887.html

Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine fırtına engeli: Geçişler geçici olarak kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine fırtına engeli: Geçişler geçici olarak kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına sebebiyle gemi trafiği saat 12.15 itibariyle çift yönlü geçici olarak durduruldu. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

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transit

gemi

çanakkale boğazı

türkiye

fırtına

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Meteorolojinin dün Çanakkale’de fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

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Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine fırtına engeli Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine fırtına engeli 2023-11-11T13:13+0300 true PT0M47S

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