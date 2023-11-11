Adalet Bakanı Tunç: Ülkemiz ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü

"Binlerce, milyonlarca fidan toprakla buluştu. Geleceğe nefes olarak inşallah bu çalışmalar sürüyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.' diyor. İşte çevre hakkının kutsallığını, çevreciliğin ne kadar önemli olduğunu bizim inancımız emrediyor. Bu mesajı yıllar öncesinden, yüzyıllar, asırlar öncesinden insanlara vermiş. İşte bugün yaptığımız çevre hareketi Peygamber Efendimizin de mesajının yerine getirilmesi anlamında çok da anlamlı. Ülkemiz ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü. Son 22 yılda Türkiye genelindeki ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 7 milyar ağaç toprakla buluşmuş. 2,5 milyon hektar yeni orman alanı ülkemize kazandırılmış. Bu süreç devam ediyor. Tabiat parkı sayısı 17'den 266'ya çıkarılmış."