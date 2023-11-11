https://sputniknews.com.tr/20231111/adalet-bakani-tunc-ulkemiz-agaclandirmada-avrupada-birinci-dunyada-da-dorduncu-1077299657.html
Adalet Bakanı Tunç: Ülkemiz ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü
Adalet Bakanı Tunç: Ülkemiz ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü. Son 22 yılda Türkiye genelindeki ağaçlandırma faaliyetleri... 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T20:15+0300
2023-11-11T20:15+0300
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türkiye
yılmaz tunç
ağaç
ağaç dikme
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Adalet Bakanı Tunç, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kepez ilçesinde düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.Etkinlikte konuşan Tunç, 4 yıldan bu yana 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü'nün kutlandığını belirterek, bugünün artık gelenekselleştiğini, kökleştiğini söyledi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bu vatan için canını feda eden tüm şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkacaklarını belirten Tunç, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma mücadelemizdeki kararlılığımızdan taviz vermeden yolumuza inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.Antalya'nın Türkiye'nin göz bebeği, turizmin başkenti, tarımda da lider bir kent olduğunu vurgulayan Tunç, Antalya'ya sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.Tunç, 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugün Türkiye genelinde 2023 ayrı yerde bu şekilde törenler düzenlediğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231107/yediemin-arac-satislari-basladi-bakan-tunc-surecin-nasil-isleyecegini-acikladi-1077159287.html
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yılmaz tunç, ağaç, ağaç dikme
yılmaz tunç, ağaç, ağaç dikme
Adalet Bakanı Tunç: Ülkemiz ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü
20:15 11.11.2023 (güncellendi: 20:17 11.11.2023) Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü. Son 22 yılda Türkiye genelindeki ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 7 milyar ağaç toprakla buluşmuş. 2,5 milyon hektar yeni orman alanı ülkemize kazandırılmış. Bu süreç devam ediyor" dedi.
Adalet Bakanı Tunç, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kepez ilçesinde düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.
Etkinlikte konuşan Tunç, 4 yıldan bu yana 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü'nün kutlandığını belirterek, bugünün artık gelenekselleştiğini, kökleştiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bu vatan için canını feda eden tüm şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkacaklarını belirten Tunç, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma mücadelemizdeki kararlılığımızdan taviz vermeden yolumuza inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.
Antalya'nın Türkiye'nin göz bebeği, turizmin başkenti, tarımda da lider bir kent olduğunu vurgulayan Tunç, Antalya'ya sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Tunç, 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugün Türkiye genelinde 2023 ayrı yerde bu şekilde törenler düzenlediğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Binlerce, milyonlarca fidan toprakla buluştu. Geleceğe nefes olarak inşallah bu çalışmalar sürüyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.' diyor. İşte çevre hakkının kutsallığını, çevreciliğin ne kadar önemli olduğunu bizim inancımız emrediyor. Bu mesajı yıllar öncesinden, yüzyıllar, asırlar öncesinden insanlara vermiş. İşte bugün yaptığımız çevre hareketi Peygamber Efendimizin de mesajının yerine getirilmesi anlamında çok da anlamlı. Ülkemiz ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü. Son 22 yılda Türkiye genelindeki ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 7 milyar ağaç toprakla buluşmuş. 2,5 milyon hektar yeni orman alanı ülkemize kazandırılmış. Bu süreç devam ediyor. Tabiat parkı sayısı 17'den 266'ya çıkarılmış."