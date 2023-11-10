https://sputniknews.com.tr/20231110/yol-kenarinda-bos-mezar-bulan-kadin-icine-uzandi-1077273833.html

Yol kenarında boş mezar bulan kadın içine uzandı

Yol kenarında boş mezar bulan kadın içine uzandı

Büyükçekmece’de bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T15:10+0300

2023-11-10T15:10+0300

2023-11-10T15:10+0300

yaşam

istanbul

mezar

kadın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0a/1077273461_0:18:1147:663_1920x0_80_0_0_c1d37819fb21a98e0e95a555c135080d.jpg

Büyükçekmece E-5 yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesi önünde bulunan mezarlardan birine bir kadın girdi.Mezarın içine uzanan kadının bir anda ayaklanması ile, o esnada mezarın yanında bulunan kişi kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, “ Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230904/bedava-yemek-icin-mevlut-bulma-grubu-kurdular-1075173091.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, mezar, kadın