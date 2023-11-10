https://sputniknews.com.tr/20231110/yol-kenarinda-bos-mezar-bulan-kadin-icine-uzandi-1077273833.html
Yol kenarında boş mezar bulan kadın içine uzandı
Yol kenarında boş mezar bulan kadın içine uzandı
Büyükçekmece’de bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T15:10+0300
2023-11-10T15:10+0300
2023-11-10T15:10+0300
yaşam
istanbul
mezar
kadın
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Büyükçekmece E-5 yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesi önünde bulunan mezarlardan birine bir kadın girdi.Mezarın içine uzanan kadının bir anda ayaklanması ile, o esnada mezarın yanında bulunan kişi kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, “ Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230904/bedava-yemek-icin-mevlut-bulma-grubu-kurdular-1075173091.html
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istanbul, mezar, kadın
Yol kenarında boş mezar bulan kadın içine uzandı
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Büyükçekmece’de bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi.
Büyükçekmece E-5 yan yol üzerinde bulunan bir mezar taşı işletmesi önünde bulunan mezarlardan birine bir kadın girdi.
Mezarın içine uzanan kadının bir anda ayaklanması ile, o esnada mezarın yanında bulunan kişi kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, “ Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim” dedi.