© AA / Suat ÖztürkYaklaşık 110 bin dönüm alanda yöreye has iri salkımlı üzümleriyle tanınan kentte, aralarında tescilli Öküzgözü ve Boğazkere ile Şirfoni, Ağın beyazı, Elazığ kırmızısı, Papazkarası ve Köhnü gibi farklı cinslerde yetiştirilen üzümde hasat eylül ayından bu yana devam ediyor.
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© AA / Suat Öztürk
Yaklaşık 110 bin dönüm alanda yöreye has iri salkımlı üzümleriyle tanınan kentte, aralarında tescilli Öküzgözü ve Boğazkere ile Şirfoni, Ağın beyazı, Elazığ kırmızısı, Papazkarası ve Köhnü gibi farklı cinslerde yetiştirilen üzümde hasat eylül ayından bu yana devam ediyor.
© AA / Suat ÖztürkKeban Baraj Gölü mevkisinde bulunan, toprak ve iklim yapısı nedeniyle üzüm yetiştiriciliği için elverişli olan Hoş köyünde de yaklaşık 35 bin dönüm alanda üretim yapılıyor.
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© AA / Suat Öztürk
Keban Baraj Gölü mevkisinde bulunan, toprak ve iklim yapısı nedeniyle üzüm yetiştiriciliği için elverişli olan Hoş köyünde de yaklaşık 35 bin dönüm alanda üretim yapılıyor.
© AA / Suat ÖztürkÜreticiler üzümü soğuk hava ve yağmura karşı dalında koruyarak hasat süresini uzatmak için yılın bu döneminde bağların üzerini branda ile kapatıyor.
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© AA / Suat Öztürk
Üreticiler üzümü soğuk hava ve yağmura karşı dalında koruyarak hasat süresini uzatmak için yılın bu döneminde bağların üzerini branda ile kapatıyor.
© AA / Suat ÖztürkÜzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı
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© AA / Suat Öztürk
Üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı
© Suat ÖztürkÜzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı
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© Suat Öztürk
Üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı