Üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı

© AA / Suat Öztürk Yaklaşık 110 bin dönüm alanda yöreye has iri salkımlı üzümleriyle tanınan kentte, aralarında tescilli Öküzgözü ve Boğazkere ile Şirfoni, Ağın beyazı, Elazığ kırmızısı, Papazkarası ve Köhnü gibi farklı cinslerde yetiştirilen üzümde hasat eylül ayından bu yana devam ediyor.