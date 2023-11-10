https://sputniknews.com.tr/20231110/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-aday-kadrosu-aciklandi-1077280272.html

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, özel maçta Almanya ile, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grubunda da Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosu... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T18:07+0300

2023-11-10T18:07+0300

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spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

almanya

maç

türkiye a milli futbol takımı

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım'da Almanya'yla deplasmanda oynayacağı özel maç ile 21 Kasım'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı Galler müsabakasının aday kadrosu açıklandı.Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan dönen Cengiz Ünder'i yeniden aday kadroya davet etti.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadrosu şu şekilde:A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Almanya'nın aday kadrosu açıklandıİSTANBUL (AA) - Almanya Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım Cumartesi günü Türkiye ile yapacağı özel maç öncesi aday kadrosu belli oldu.Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından aday kadroya davet edilen oyuncular şöyle:Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Janis Blaswich (Leipzig), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)Defans: Robin Gosens (Union Berlin), Benjamin Henrichs (Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (Milan)Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), İlkay Gündoğan (Barcelona), Kai Havertz (Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)Forvet: Marvin Ducksch (Werder Bremen), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern Münih), Thomas Müller (Bayern Münih)

https://sputniknews.com.tr/20231015/turkiye-a-milli-futbol-takimi-4-farkla-avrupa-sampiyonasinda-1076368606.html

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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), almanya, maç, türkiye a milli futbol takımı