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Turan Hançerli kimdir?

Turan Hançerli kimdir?

Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 2024 yılında sandık başına gidecek. Seçimler yaklaşırken, İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Avcılar'ın... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T17:43+0300

2023-11-10T17:43+0300

2023-11-10T17:43+0300

turan hançerli

avcılar belediyesi

avcılar belediye başkanı

yerel seçim

2024 yerel seçimleri

yerel seçimler 2024

türkiye

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Turan Hançerli, 1975 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Tokat’ta dünyaya geldi. İlkokul yıllarında derslerinden zaman buldukça çiftçi olan ailesine yardım etmiş tarlada çalışarak hayvanlara çobanlık yapmıştır. Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olmuştur.Turan Hançerli kimdir?Ailesine ekonomik destek sağlamak amacıyla yaz tatillerinde köyde çiftçilik yapan Turan Hançerli, 1993 yılında 18 yaşındayken kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmasına 3 gün kala, geçirdiği bir iş kazası sonrası kollarını patos makinasına kaptırarak iki kolunu birden kaybetti.Yüzde 95 oranında engelli kalan ve iki kol protezi kullanmak zorunda kalan Turan Hançerli o yıl üniversite sınavında muhasebe bölümünü kazandı. Ancak kollarını kaybettiği için okula kaydını yaptıramadı. 1999 yılında tekrar girdiği üniversite sınavında bu kez İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi’ni kazandı.2011'de ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesini aldı. Avukatlık mesleğini icra eden Turan Hançerli, aynı zamanda marka ve patent vekilliği yapmaktadır. Özel hayatı ve mesleği1993 yılında henüz 18 yaşındayken yaşadığı kaza sonrası iki kolunu birden kaybetti. Yüzde 95 oranında engelli olan ve kol protezleri kullanmak zorunda kalan Turan Hançerli Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu.Avukatlık mesleğini 2011'den beri icra eden Turan Hançerli, Türkiye Sakat Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nda Hukuktan Sorumlu Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu.85 bin engelli ve yaşlıyı icradan ve davalardan kurtaran Hançerli, 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı yasanın 6. Maddesinin yasalaşmasında aktif rol oynadı. Birleşmiş Milletler nezdinde engelli sivil toplum örgütleri olarak “Gölge Rapor” hazırlanmasında görev aldı. Ayrıca, İsviçre BM kapsamında farkındalık faaliyetlerinde bulundu.Engelli Hakları konularında 150'den fazla panel ve seminer konuşmasında bulundu. Ek olarak, engelliler ve dernekleri adına gönüllü olarak birçok davayı takip etti. Deniz Hançerli ile evli olan Turan Hançerli, 2 çocuk babasıdır.2022'de düzenlenen 34.Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışması'na katılan Turan Hançerli Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yüzerek geçti.Hangi partiden siyasete girdi ve siyasi hayatı Turan Hançerli, 2012-2013 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçesi İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.2014 yılında ise Yerel Seçimler'de Cumhuriyet Halk Partisi’nden Avcılar Belediye Meclis Üyesi oldu. Bu gelişme nezdinde hukuk komisyonu, engelliler ve çevre komisyonları başkanlığı yaptı.CHP'nin 35 ve 36 Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi seçildi. Ardından, partinin sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılarının yardımcılığı görevinde bulundu. Yerel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri olmak üzere birçok seçimde yaşlıların sandığa ulaştırılması için kampanyalar yürüttü.2018'deki genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçimlere girdi. 2019'da yerel seçimlerde 126 bin 487 oy alarak yüzde 52.1 ile Avcılar Belediye başkanı seçildi.

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