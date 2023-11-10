Turan Hançerli kimdir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Erkeklerin ilk evlilik yaş ortalamaları 28.2 oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
RADYO PROGRAMLARI
Dilan Polat olayının arkasındaki savaş
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor
11:22
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
RADYO PROGRAMLARI
Eminağaoğlu, Yargıtay'ın Can Atalay kararını yorumladı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı’nda ‘sır oda’daki gazeteci Radyo Sputnik’e konuştu
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Bölgesel bir savaş başlatma ve genişletme yönünde ABD-İsrail siyasi iradesi var’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski Beyaz Saray yetkilisi, Washington'un Ortadoğu'daki 'savaş planını' açıkladı
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Fransa hükümeti tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak
18:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’da demokrasi yok
18:27
2 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından büyük iddia: Orta Doğu'daki savaş genişliyor
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD, Kuzey Akım sonrası gözünü Rusya’nın Arctic LNG 2 projesine dikti
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinden endişeli
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan İHA itirafı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
20:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
'Atatürk, bize bizden daha çok inanan bir isim'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Atatürk'ü zihnimizde yaşatmaya devam ediyoruz'
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Çekilemeyen Atatürk filminin hikayesi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Spordan öne çıkan başlıklar
15:30
13 dk
85 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
15:44
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
10 KASIM ÖZEL YAYINI
Ulu önder Atatürk'ü anlatıyoruz
17:35
115 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Batı'ya net mesaj
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Gazzeli yetkili: ‘İsrailliler yaşayabilir her şeyi yok etmek istiyor’
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Katar'da CIA-Mossad zirvesi
20:01
1 dk
SESLİ HABER
Orban: Ukrayna, İstanbul'da barış anlaşması imzalamayı ABD talimatıyla reddetti
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Miting yapan Biden'a Gazze tepkisi: 'Joe'nun soykırımı'
20:18
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye nükleer güç santrali
20:37
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan İsrail'e ‘nükleer silah’ tepkisi: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Rusya ve Kazakistan, ulusal para birimleriyle ticareti genişletiyor
20:56
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231110/turan-hancerli-kimdir--1077275575.html
Turan Hançerli kimdir?
Turan Hançerli kimdir?
Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 2024 yılında sandık başına gidecek. Seçimler yaklaşırken, İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Avcılar'ın... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T17:43+0300
2023-11-10T17:43+0300
turan hançerli
avcılar belediyesi
avcılar belediye başkanı
yerel seçim
2024 yerel seçimleri
yerel seçimler 2024
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0a/1077278478_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_9d840e94d7510c0552b22200fe6f18a2.jpg
Turan Hançerli, 1975 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Tokat’ta dünyaya geldi. İlkokul yıllarında derslerinden zaman buldukça çiftçi olan ailesine yardım etmiş tarlada çalışarak hayvanlara çobanlık yapmıştır. Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olmuştur.Turan Hançerli kimdir?Ailesine ekonomik destek sağlamak amacıyla yaz tatillerinde köyde çiftçilik yapan Turan Hançerli, 1993 yılında 18 yaşındayken kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmasına 3 gün kala, geçirdiği bir iş kazası sonrası kollarını patos makinasına kaptırarak iki kolunu birden kaybetti.Yüzde 95 oranında engelli kalan ve iki kol protezi kullanmak zorunda kalan Turan Hançerli o yıl üniversite sınavında muhasebe bölümünü kazandı. Ancak kollarını kaybettiği için okula kaydını yaptıramadı. 1999 yılında tekrar girdiği üniversite sınavında bu kez İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi’ni kazandı.2011'de ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesini aldı. Avukatlık mesleğini icra eden Turan Hançerli, aynı zamanda marka ve patent vekilliği yapmaktadır. Özel hayatı ve mesleği1993 yılında henüz 18 yaşındayken yaşadığı kaza sonrası iki kolunu birden kaybetti. Yüzde 95 oranında engelli olan ve kol protezleri kullanmak zorunda kalan Turan Hançerli Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu.Avukatlık mesleğini 2011'den beri icra eden Turan Hançerli, Türkiye Sakat Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nda Hukuktan Sorumlu Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu.85 bin engelli ve yaşlıyı icradan ve davalardan kurtaran Hançerli, 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı yasanın 6. Maddesinin yasalaşmasında aktif rol oynadı. Birleşmiş Milletler nezdinde engelli sivil toplum örgütleri olarak “Gölge Rapor” hazırlanmasında görev aldı. Ayrıca, İsviçre BM kapsamında farkındalık faaliyetlerinde bulundu.Engelli Hakları konularında 150'den fazla panel ve seminer konuşmasında bulundu. Ek olarak, engelliler ve dernekleri adına gönüllü olarak birçok davayı takip etti. Deniz Hançerli ile evli olan Turan Hançerli, 2 çocuk babasıdır.2022'de düzenlenen 34.Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışması'na katılan Turan Hançerli Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yüzerek geçti.Hangi partiden siyasete girdi ve siyasi hayatı Turan Hançerli, 2012-2013 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçesi İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.2014 yılında ise Yerel Seçimler'de Cumhuriyet Halk Partisi’nden Avcılar Belediye Meclis Üyesi oldu. Bu gelişme nezdinde hukuk komisyonu, engelliler ve çevre komisyonları başkanlığı yaptı.CHP'nin 35 ve 36 Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi seçildi. Ardından, partinin sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılarının yardımcılığı görevinde bulundu. Yerel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri olmak üzere birçok seçimde yaşlıların sandığa ulaştırılması için kampanyalar yürüttü.2018'deki genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçimlere girdi. 2019'da yerel seçimlerde 126 bin 487 oy alarak yüzde 52.1 ile Avcılar Belediye başkanı seçildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0a/1077278478_58:0:943:664_1920x0_80_0_0_6b85c0976ecf4dffb083ec93294236f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
turan hançerli kimdir, turan hançerli kolları, turan hançerli hangi partiden, turan hançerli yüzme, turan hançerli avcılar
turan hançerli kimdir, turan hançerli kolları, turan hançerli hangi partiden, turan hançerli yüzme, turan hançerli avcılar

Turan Hançerli kimdir?

17:43 10.11.2023
© İHATuran Hançerli
Turan Hançerli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© İHA
Abone olTelegram
Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 2024 yılında sandık başına gidecek. Seçimler yaklaşırken, İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Avcılar'ın belediye başkanına yönelik merak edilenler de gündeme geldi. Peki, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli kimdir? Turan Hançerli kaç yaşında, nereli, siyasete ne zaman girdi?
Turan Hançerli, 1975 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Tokat’ta dünyaya geldi. İlkokul yıllarında derslerinden zaman buldukça çiftçi olan ailesine yardım etmiş tarlada çalışarak hayvanlara çobanlık yapmıştır. Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olmuştur.

Turan Hançerli kimdir?

Ailesine ekonomik destek sağlamak amacıyla yaz tatillerinde köyde çiftçilik yapan Turan Hançerli, 1993 yılında 18 yaşındayken kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmasına 3 gün kala, geçirdiği bir iş kazası sonrası kollarını patos makinasına kaptırarak iki kolunu birden kaybetti.

Yüzde 95 oranında engelli kalan ve iki kol protezi kullanmak zorunda kalan Turan Hançerli o yıl üniversite sınavında muhasebe bölümünü kazandı. Ancak kollarını kaybettiği için okula kaydını yaptıramadı. 1999 yılında tekrar girdiği üniversite sınavında bu kez İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi’ni kazandı.
2011'de ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesini aldı.
Avukatlık mesleğini icra eden Turan Hançerli, aynı zamanda marka ve patent vekilliği yapmaktadır.

Özel hayatı ve mesleği

1993 yılında henüz 18 yaşındayken yaşadığı kaza sonrası iki kolunu birden kaybetti. Yüzde 95 oranında engelli olan ve kol protezleri kullanmak zorunda kalan Turan Hançerli Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu.

Avukatlık mesleğini 2011'den beri icra eden Turan Hançerli, Türkiye Sakat Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nda Hukuktan Sorumlu Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu.
85 bin engelli ve yaşlıyı icradan ve davalardan kurtaran Hançerli, 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı yasanın 6. Maddesinin yasalaşmasında aktif rol oynadı.
Birleşmiş Milletler nezdinde engelli sivil toplum örgütleri olarak Gölge Rapor” hazırlanmasında görev aldı. Ayrıca, İsviçre BM kapsamında farkındalık faaliyetlerinde bulundu.
Engelli Hakları konularında 150'den fazla panel ve seminer konuşmasında bulundu. Ek olarak, engelliler ve dernekleri adına gönüllü olarak birçok davayı takip etti.

Deniz Hançerli ile evli olan Turan Hançerli, 2 çocuk babasıdır.
2022'de düzenlenen 34.Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışması'na katılan Turan Hançerli Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yüzerek geçti.

Hangi partiden siyasete girdi ve siyasi hayatı

Turan Hançerli, 2012-2013 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçesi İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.
2014 yılında ise Yerel Seçimler'de Cumhuriyet Halk Partisi’nden Avcılar Belediye Meclis Üyesi oldu. Bu gelişme nezdinde hukuk komisyonu, engelliler ve çevre komisyonları başkanlığı yaptı.
CHP'nin 35 ve 36 Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi seçildi. Ardından, partinin sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılarının yardımcılığı görevinde bulundu. Yerel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri olmak üzere birçok seçimde yaşlıların sandığa ulaştırılması için kampanyalar yürüttü.
2018'deki genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı oldu.
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçimlere girdi.
2019'da yerel seçimlerde 126 bin 487 oy alarak yüzde 52.1 ile Avcılar Belediye başkanı seçildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала