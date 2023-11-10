https://sputniknews.com.tr/20231110/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerlerin-teslim-olduklari-goruntuleri-paylasti-1077278018.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rabotino bölgesinde Ukraynalı 4 askerin mevzilerinden çıkarak teslim oldukları görüntüleri paylaştı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T17:23+0300
2023-11-10T17:23+0300
2023-11-10T17:25+0300
ukrayna krizi
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zaporojye
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus askerlerinin Zaporojye yönündeki Rabotino bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin tahkimat noktasını ele geçirdiği ve en az 4 Ukraynalı askeri esir aldığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231103/rus-ordusu-zaporojye-nukleer-santralindeki-uaea-gozlemcilerinin-guvenli-rotasyonunu-denetledi-1077035601.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rus ordusu, rusya ordusu, zaporojye, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin teslim oldukları görüntüleri paylaştı
17:23 10.11.2023 (güncellendi: 17:25 10.11.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rabotino bölgesinde Ukraynalı 4 askerin mevzilerinden çıkarak teslim oldukları görüntüleri paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus askerlerinin Zaporojye yönündeki Rabotino bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin tahkimat noktasını ele geçirdiği ve en az 4 Ukraynalı askeri esir aldığı görüldü.