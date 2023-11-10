https://sputniknews.com.tr/20231110/rusya-disisleri-sozcusu-zaharovadan-ukraynadaki-radyoaktif-atiklarla-ilgili-uyari-1077277628.html

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Ukrayna'daki radyoaktif atıklarla ilgili uyarı

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Ukrayna'daki radyoaktif atıklarla ilgili uyarı

Ukrayna'daki radyoaktif atıklarla ilgili durumun korkunç olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dinyeper Nehri ile yeraltı... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T17:10+0300

2023-11-10T17:10+0300

2023-11-10T17:10+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

vladimir putin

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, Ukrayna'da depolanan radyoaktif atıkların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.Zaharova, "Bu atıklar önemli ve tehlikeli bir çevre kirliliği kaynağı. Dinyeper Nehri'ne ve bir kolu olan Konoplyanka'ya 800 metre mesafedeki depolama tesislerinden birinin barajının olası erozyonu sonucu Dinyeper'e ve yeraltı sularına yaklaşık 12 milyon ton radyoaktif atığın karışma ihtimali yüksek. Her yıl yaklaşık 14 ton radyoaktif toz, tarım arazileri de dahil çevreye yayılıyor" dedi.Bahsettiği sebeplerden dolayı Ukrayna'da radyoaktif atıkların depolanmasıyla ilgili durumun korkutucu olduğunun altını çizen Zaharova, "Kamenskoye şehrinde (eski adıyla Dneprodzerjinsk) bulunan Pridneprovskiy kimya fabrikasında uranyum cevherlerinin işlenmesinden kaynaklanan toplam atık miktarı 42 milyon ton. Bunların depolanması için işletmede ve civarında çeşitli depolama tesisleri ile toplam 600 hektarlık alanı kaplayan uranyum oksit konsantrasyonu üretim atölyeleri mevcut" ifadelerini kullandı.Kiev'in Pridneprovskiy kimya fabrikasına ait söz konusu tesislerin çevre güvenliğini finanse etmediği bilgisine sahip olduklarını kaydeden Zaharova, bu durumun ülkenin sadece Kiev tarafından kontrol edilen topraklarında değil, daha geniş bir alanda çevre felaketine yol açabileceğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231029/zaharova-rusya-orta-dogudaki-catismayi-azaltmak-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1076846353.html

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