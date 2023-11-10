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Mevlüt Öztekin kimdir?
Mevlüt Öztekin kimdir?
Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 2024 yılında sandık başına gidecek. Seçimler yaklaşırken, İstanbul kalabalık ilçelerinden biri olan Kağıthane'nin... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
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1981 doğumlu olup aslen Sivas Koyulhisarlı olan Mevlüt Öztekin, eğitim hayatının ilk yıllarını ilkokuldan orta öğretime kadar İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tamamladı. Lise hayatına 1999'da başlayan Öztekin, Kağıthane İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 2005 yılında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.Üniversite öğrencisi olduğu yıllarda fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu.Mevlüt Öztekin kimdir?İş hayatının içerisinde bulunduğu 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştığı dönemlerde kurumsal kaynak planlama programı üzerine uygulamalar geliştirdi. 2005-2008 yılları arasında ise siyasete adım attı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Ardından, 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı.2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.Üniversitede “algoritma ve veri tabanı” üzerine fahri olarak dersler verdi. Birçok sivil toplum kuruluşunda mütevelli heyeti üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.Kağıthane Belediye Başkanı hangi partiden?Mevlüt Öztekin AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kağıthane Belediye Başkan adayı gösterilen Öztekin seçimde 135 bin 776 oy alarak yüzde 54.4'lük oy oranı ile Kağıthane Belediye Başkanı seçilmiştir. Mevlüt Öztekin 31 Mart 2019'dan beri Kağıthane Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.Üniversite yıllarında dil eğitimi alan Mevlüt Öztekin İyi derecede İngilizce bilmektedir. Öztekin, evli ve bir çocuk babasıdır.
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Mevlüt Öztekin kimdir?

12:17 10.11.2023 (güncellendi: 13:06 10.11.2023)
© AAMevlüt Öztekin
Mevlüt Öztekin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AA
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Türkiye yerel yönetimleri belirlemek için 2024 yılında sandık başına gidecek. Seçimler yaklaşırken, İstanbul kalabalık ilçelerinden biri olan Kağıthane'nin belediye başkanına yönelik merak edilenler de gündeme geldi. Peki, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin kaç yaşında, nereli, siyasete ne zaman girdi?
1981 doğumlu olup aslen Sivas Koyulhisarlı olan Mevlüt Öztekin, eğitim hayatının ilk yıllarını ilkokuldan orta öğretime kadar İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tamamladı.

Lise hayatına 1999'da başlayan Öztekin, Kağıthane İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 2005 yılında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Üniversite öğrencisi olduğu yıllarda fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulundu.

Mevlüt Öztekin kimdir?

İş hayatının içerisinde bulunduğu 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştığı dönemlerde kurumsal kaynak planlama programı üzerine uygulamalar geliştirdi.

2005-2008 yılları arasında ise siyasete adım attı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Ardından, 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı.

2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Üniversitede “algoritma ve veri tabanı” üzerine fahri olarak dersler verdi. Birçok sivil toplum kuruluşunda mütevelli heyeti üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Kağıthane Belediye Başkanı hangi partiden?


Mevlüt Öztekin AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kağıthane Belediye Başkan adayı gösterilen Öztekin seçimde 135 bin 776 oy alarak yüzde 54.4'lük oy oranı ile Kağıthane Belediye Başkanı seçilmiştir.

Mevlüt Öztekin 31 Mart 2019'dan beri Kağıthane Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Üniversite yıllarında dil eğitimi alan Mevlüt Öztekin İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Öztekin, evli ve bir çocuk babasıdır.



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