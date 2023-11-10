https://sputniknews.com.tr/20231110/meteoroloji-uyardi-yarin-firtina-bekleniyor-1077270164.html
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T13:48+0300
2023-11-10T13:48+0300
2023-11-10T13:48+0300
türkiye
meteoroloji
fırtına
marmara bölgesi
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, bölgede yer yer 90 km/saat) beklendiği belirtildi.Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20231105/metroya-firtina-engeli-1077092531.html
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meteoroloji, fırtına, marmara bölgesi
meteoroloji, fırtına, marmara bölgesi
Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına bekleniyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, bölgede yer yer 90 km/saat) beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.