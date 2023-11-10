https://sputniknews.com.tr/20231110/meteoroloji-uyardi-yarin-firtina-bekleniyor-1077270164.html

Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T13:48+0300

2023-11-10T13:48+0300

2023-11-10T13:48+0300

türkiye

meteoroloji

fırtına

marmara bölgesi

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, bölgede yer yer 90 km/saat) beklendiği belirtildi.Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20231105/metroya-firtina-engeli-1077092531.html

türkiye

marmara bölgesi

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