https://sputniknews.com.tr/20231110/irakli-sii-gruplar-bolgedeki-abd-uslerine-saldirilarini-surduruyor-1077279082.html
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
Iraklı Şii silahlı grupların çatı oluşumu İslami Direniş Örgütü, Suriye'nin güneyinde konuşlu ABD askeri üssü Tanf'a İHA'larla saldırdıklarını duyurdu. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T17:41+0300
2023-11-10T17:41+0300
2023-11-10T17:41+0300
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ABD'nin Suriye ve Irak'taki askeri üsleri, Washington'un 'karşılık veririz' uyarısına rağmen saldırıların hedefinde kalmaya devam ediyor. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Örgütü güçleri, Suriye'de işgal altındaki Amerikan üssü Tanf'a İHA yardımıyla saldırdı" dendi.Açıklamada, İHA'nın Tanf üssünü tam isabetle vurduğunun altı çizildi.ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.
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irak, şii, şii milisler, şii milisler, şii müslüman, iha, suriye, iran, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), tenef, washington, abd, abd ordusu
irak, şii, şii milisler, şii milisler, şii müslüman, iha, suriye, iran, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), tenef, washington, abd, abd ordusu
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
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Iraklı Şii silahlı grupların çatı oluşumu İslami Direniş Örgütü, Suriye'nin güneyinde konuşlu ABD askeri üssü Tanf'a İHA'larla saldırdıklarını duyurdu.
ABD'nin Suriye ve Irak'taki askeri üsleri, Washington'un 'karşılık veririz' uyarısına rağmen saldırıların hedefinde kalmaya devam ediyor. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Örgütü güçleri, Suriye'de işgal altındaki Amerikan üssü Tanf'a İHA yardımıyla saldırdı" dendi.
Açıklamada, İHA'nın Tanf üssünü tam isabetle vurduğunun altı çizildi.
ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.