https://sputniknews.com.tr/20231110/hirvatistanin-baskenti-zagrebte-unlu-ressamlar-bir-araya-gelerek-ataturk-portreleri-cizdi--1077271839.html
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te ünlü ressamlar bir araya gelerek Atatürk portreleri çizdi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te ünlü ressamlar bir araya gelerek Atatürk portreleri çizdi
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Zagreb'te ünlü ressamların şehrin sembolik noktalarında bir araya gelerek Atatürk portreleri çizdiği anların yer aldığı bir... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T14:30+0300
2023-11-10T14:30+0300
2023-11-10T14:30+0300
video
zagreb
hırvatistan
ressam
portre
yaşam
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Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı için bir video yayınladı.Videoda, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te ünlü ressamların kentin tarihi noktalarında Atatürk portreleri çizdiği anlar yer aldı.Ban Jelacic Meydanı, Ulusal Hırvatistan Tiyatrosu, Zrinjevac Parkı Lotrscask Kulesi ve Cvjetni Maydanı Meydanı'nda kaydedilen video, ilgi topladı.Büyükelçi Yavuz Selim Kıran sosyal medyadan videoyu paylaştığı mesajında, "Ebedi mirasıyla, yorulmadan nice 100 yıllara. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet, minnet ve saygıyla" ifadelerini kullandı.
zagreb
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te ünlü ressamlar bir araya gelerek Atatürk portreleri çizdi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te ünlü ressamlar bir araya gelerek Atatürk portreleri çizdi
2023-11-10T14:30+0300
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, zagreb, hırvatistan, ressam, portre, видео
video, zagreb, hırvatistan, ressam, portre, видео
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te ünlü ressamlar bir araya gelerek Atatürk portreleri çizdi
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Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Zagreb'te ünlü ressamların şehrin sembolik noktalarında bir araya gelerek Atatürk portreleri çizdiği anların yer aldığı bir video paylaştı.
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı için bir video yayınladı.
Videoda, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te ünlü ressamların kentin tarihi noktalarında Atatürk portreleri çizdiği anlar yer aldı.
Ban Jelacic Meydanı, Ulusal Hırvatistan Tiyatrosu, Zrinjevac Parkı Lotrscask Kulesi ve Cvjetni Maydanı Meydanı'nda kaydedilen video, ilgi topladı.
Büyükelçi Yavuz Selim Kıran sosyal medyadan videoyu paylaştığı mesajında, "Ebedi mirasıyla, yorulmadan nice 100 yıllara. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet, minnet ve saygıyla" ifadelerini kullandı.