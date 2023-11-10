https://sputniknews.com.tr/20231110/esad-suudi-arabistana-gidiyor-1077270354.html
Esad, Suudi Arabistan'a gidiyor
Esad, Suudi Arabistan'a gidiyor
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Arap Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T14:03+0300
2023-11-10T14:03+0300
2023-11-10T14:03+0300
israil- filistin çatışması
beşar esad
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
suriye
arap birliği
gazze
gazze şeridi
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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Arap Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.Söz konusu ziyaretin sebebi Suriye Ajansı tarafından şu şekilde duyuruldu:Kaynaklar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanacak liderlerin Batı Şeria'daki durum ve Gazze'deki savaşı tartışması beklendiğini ifade etti.Cumartesi günü Suudi Arabistan'da 22 Arap ülkesinin liderleri, Filistin topraklarında devam eden gerilime karşı koymanın yollarını danışmak, koordine etmek ve tartışmak üzere Arap Birliği Konseyi'nin liderlik düzeyinde olağanüstü bir oturumunu düzenlemek üzere bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20231025/suriye-disisleri-israil-filistin-ve-suriye-kanina-susamisligini-henuz-gidermis-degil-1076724617.html
filistin
israil
suriye
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Esad, Suudi Arabistan'a gidiyor
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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Arap Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Arap Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
Söz konusu ziyaretin sebebi Suriye Ajansı tarafından şu şekilde duyuruldu:
Yarın gerçekleştirilecek zirvede, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ve Gazze Şeridi'nde her gün yüzlerce ölüme ve yaralanmaya neden olan benzeri görülmemiş bir insani kriz yaratan İsrail saldırganlığı ele alınacak.
Kaynaklar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanacak liderlerin Batı Şeria'daki durum ve Gazze'deki savaşı tartışması beklendiğini ifade etti.
Cumartesi günü Suudi Arabistan'da 22 Arap ülkesinin liderleri, Filistin topraklarında devam eden gerilime karşı koymanın yollarını danışmak, koordine etmek ve tartışmak üzere Arap Birliği Konseyi'nin liderlik düzeyinde olağanüstü bir oturumunu düzenlemek üzere bir araya gelecek.