https://sputniknews.com.tr/20231110/esad-suudi-arabistana-gidiyor-1077270354.html

Esad, Suudi Arabistan'a gidiyor

Esad, Suudi Arabistan'a gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Arap Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T14:03+0300

2023-11-10T14:03+0300

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israil- filistin çatışması

beşar esad

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

suriye

arap birliği

gazze

gazze şeridi

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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Arap Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.Söz konusu ziyaretin sebebi Suriye Ajansı tarafından şu şekilde duyuruldu:Kaynaklar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanacak liderlerin Batı Şeria'daki durum ve Gazze'deki savaşı tartışması beklendiğini ifade etti.Cumartesi günü Suudi Arabistan'da 22 Arap ülkesinin liderleri, Filistin topraklarında devam eden gerilime karşı koymanın yollarını danışmak, koordine etmek ve tartışmak üzere Arap Birliği Konseyi'nin liderlik düzeyinde olağanüstü bir oturumunu düzenlemek üzere bir araya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20231025/suriye-disisleri-israil-filistin-ve-suriye-kanina-susamisligini-henuz-gidermis-degil-1076724617.html

filistin

israil

suriye

gazze

gazze şeridi

batı şeria

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