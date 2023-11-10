Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Erkeklerin ilk evlilik yaş ortalamaları 28.2 oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
RADYO PROGRAMLARI
Dilan Polat olayının arkasındaki savaş
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor
11:22
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
RADYO PROGRAMLARI
Eminağaoğlu, Yargıtay'ın Can Atalay kararını yorumladı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nın perde arkasını 'Sır oda'da bulunan gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski Beyaz Saray yetkilisi, Washington'un Ortadoğu'daki 'savaş planını' açıkladı
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Fransa hükümeti tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak
18:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’da demokrasi yok
18:27
2 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından büyük iddia: Orta Doğu'daki savaş genişliyor
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD, Kuzey Akım sonrası gözünü Rusya’nın Arctic LNG 2 projesine dikti
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinden endişeli
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan İHA itirafı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
20:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık raporu
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231110/erdogan-su-an-itibariyla-yargitayin-aldigi-karar-asla-bir-kenara-atilamaz-itilemez-1077264206.html
Erdoğan: Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez
Erdoğan: Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" dedi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T10:14+0300
2023-11-10T10:14+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1077264206.jpg?1699600448
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez

10:14 10.11.2023
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki “Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.” Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor. Bu parlamentoysa parlamentodan istiyor. Şimdi Can Atalay’ı alın koyun bir kenara. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamentomuz da bu konularda ağır hareket ediyor. Yani birçok terörist parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar, yurt dışına çıktılar. Bunların bu kadar ağır ele alınmaması gerekiyor. Çok seri kararla bu işlerin bitirilmesi lazım. Seri olarak bu adımlar atılmayınca ondan sonra bakıyorsunuz birisi Amerika'da, birisi Almanya'da, birisi Fransa’da meydana çıkıyor. Ondan sonra da oralardan Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Benim ülkem yurt dışına kaçmış sapıkların tehdidiyle karşı karşıya kalmamalı, kalamaz. Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili olarak Yargıtay'ın attığı bu adımı hafife de alamaz, almamalıdır. Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok. Son olarak şunu da vurgulamak isterim ki, Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclisimizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала