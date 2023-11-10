https://sputniknews.com.tr/20231110/emekli-albay-isik-normallesme-icin-yunanistan-6-baslikta-adim-atmali-1077271447.html

Emekli Albay Işık: Normalleşme için Yunanistan 6 başlıkta adım atmalı

Emekli Albay Işık: Normalleşme için Yunanistan 6 başlıkta adım atmalı

Türk ve Yunan askeri heyetleri dördüncü defa aynı masada bir araya gelmeye hazırlanıyor. Pazartesi günü gerçekleşecek olan görüşme öncesinde Sputnik’e konuşan... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T14:10+0300

2023-11-10T14:10+0300

2023-11-10T14:10+0300

politika

türkiye

yunanistan

asker

doğu akdeniz

kıta sahanlığı

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları dördüncü turu yapılacak Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’na ilişkin soru üzerine, 2 yıl aradan sonra yapılacak toplantının Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Yunanistan ile Türkiye arasında deniz ve hava faaliyetleri konularında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Türk ve Yunan savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki ilk görüşme 2010'da Yunanistan'da, ikinci görüşme ise Türkiye'de yapılmıştı. Uzun süre ara verilen görüşmelerin üçüncüsü, 21 Şubat 2020'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi. Görüşmelerde Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı üzerinde mutabakat sağlandı. Deniz ve hava faaliyetlerine yönelik işbirliği ve emniyetin artırılmasına dönük görüşmelerin dördüncüsünün ise Ankara'da yapılmasına karar verildi. Dördüncü toplantı pazartesi günü Ankara’da gerçekleşecek. Görüşme öncesinde masadaki başlıkları Sputnik’e değerlendiren Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Mithat Işık şunları ifade etti: Kıta sahanlığı ve fır sorunu Ege’de iki ülke arasında gerileme neden olan konular hakkında bilgi veren Işık “Her iki ülkenin siyasi otoriteleri şunun farkında. Yunanistan ile Türkiye arasında ilişkilerin kötü olması her iki ülkeye de ekonomik ve siyasi alanda bir takım sıkıntılar yaratıyor. Bunun farkından olan her iki ülke liderleri özellikle yaz ayları geldiği zaman, turizme etkilenmesi amacıyla bu toplantıları yapıyorlar Ege’de Türk uçaklarının uçuşunu karşılık Yunanistan’ın uluslararası propagandayı engellemek amacıyla bu toplantılar düzenleniyor. Özetle Ege bölgesindeki kıta sahanlığı ve fır hattı sorununun iki ülke kendi siyasi otoritelerinin inisiyatifinde çözülmesi iki ülkenin de yararına olacaktır. Yunanistan’ın Türkiye’yi hep düşman olarak görerek Türkiye sınırındaki adaları silahlandırması, ABD’ye Dedeağaç’tan, Meis’e kadar büyük üstler vermesi, Yunanistan'a da zarar veriyor. Yunanistan halkı da bu gerginlikten rahatsız. Adalarda yaşayan Yunan halkı Türkiye’ye daha yakın. Bunlar alışverişlerini Türkiye’den yapıyor. Meis adası Türkiye’ye 1 KM uzaklıkta, Yunanistan'a 680 KM mesafede. Bir de münhasıran ekonomik bölge sorunu var. Seville Haritası Türkiye’yi Ege ve Akdeniz’de hapsetmek istiyor. Meis Adasına bile çok geniş bir münhasıran ekonomik bölge öngörürken Türkiye’ye çok dar bir alan veriyor” değerlendirmesini yaptı. ‘Yunanistan 6 başlıkta adım atmalı’ İki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için Yunanistan’ın atması gereken adımları sıralayan Işık “Yunanistan'ın Locan Antlaşmasına göre silahlandırılmaması gereken adaları silahlandırması bir noktada Türkiye’yi tahrik ediyor. Yunanistan bir de Ege Denizi’nde statüsü belli olmayan adaları da kendi mülkiyeti içinde görerek buraya da bir takım askerler yerleştirerek Türkiye’yi tahrik ediyor. Türkiye’yi işgalci gibi göstererek, Türkiye’nin AB’ye girmesini önlemek istiyor. Bir de Kıbrıs’ta bir anlaşma yapılamadı. Kıbrıs’ta 1960 Anayasasına göre kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yıkılmasının sebebi Yunanlıların ve Rumların yanlış davranışlarıdır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi için Yunanistan’ın Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabul etmesi gerekir. Ege’deki statüsü belli olmayan adaları Türkiye ile görüşerek çözümü ortak bir şekilde yapması gerekiyor. Lozan Antlaşması’na göre silahsızlandırılmaması gereken adaları silahlandırmaktan vaz geçmesi gerekiyor. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgili Seville Anlaşması yerine ortak bir görüş birliğine varılmalı. Türkiye’nin Libya ile yaptığı münhasır bölge anlaşmasına saygı göstermeli. Özellikle Doğu Akdeniz’de KKTC’yi tanıyarak onun da bir münhasır ekonomik bölgesi olduğunu kabul etmesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini silahlandırmaktan vaz geçmesi ilişkilerin düzelmesi bakımından atılması gereken önemli adımlar diye değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230922/21-yuzyil-turkiye-enstitusu-baskani-yunanistan-turkiye-ab-iliskilerini-kendi-lehine-kullanacaktir-1075676768.html

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türkiye, yunanistan, asker, doğu akdeniz, kıta sahanlığı