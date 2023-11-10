https://sputniknews.com.tr/20231110/durmus-yilmaz-iyi-partiden-istifa-etti-1077273141.html
Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T14:59+0300
2023-11-10T14:59+0300
2023-11-10T15:21+0300
politika
durmuş yılmaz
iyi parti
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Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti..Sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, "İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yılmaz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.
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durmuş yılmaz, iyi parti
Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti
14:59 10.11.2023 (güncellendi: 15:21 10.11.2023) Abone ol
Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti..
Sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, "İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yılmaz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Ankara milletvekili seçilmişti.
Durmuş Yılmaz, 2006 yılında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştü.