Dolar bugün kaç TL?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Erkeklerin ilk evlilik yaş ortalamaları 28.2 oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
RADYO PROGRAMLARI
Dilan Polat olayının arkasındaki savaş
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor
11:22
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
RADYO PROGRAMLARI
Eminağaoğlu, Yargıtay'ın Can Atalay kararını yorumladı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nın perde arkasını 'Sır oda'da bulunan gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski Beyaz Saray yetkilisi, Washington'un Ortadoğu'daki 'savaş planını' açıkladı
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Fransa hükümeti tahtakurularıyla mücadeleye 5 milyon euro ayıracak
18:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’da demokrasi yok
18:27
2 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından büyük iddia: Orta Doğu'daki savaş genişliyor
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD, Kuzey Akım sonrası gözünü Rusya’nın Arctic LNG 2 projesine dikti
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, Rus hava savunma sistemlerinden endişeli
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan İHA itirafı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD, nükleer reaktör yakıtının yüzde 20'sini Rusya'dan satın alıyor
20:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık raporu
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231110/dolar-bugun-kac-tl-1077261767.html
Dolar bugün kaç TL?
Dolar bugün kaç TL?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,5510 liradan, euro 30,4600 liradan güne başladı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T09:37+0300
2023-11-10T09:37+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
bitcoin
borsa
borsa istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_2:0:843:473_1920x0_80_0_0_68a4280e84236e27b854483bbcb75e9d.jpg
Serbest piyasada 28,5490 liradan alınan dolar, 28,5510 liradan satılıyor. 30,4580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,4600 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,5000 lira, euronun satış fiyatı ise 30,5170 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 797 lira, çeyrek altın 2 bin 908 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 601 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1957 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.841 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.60 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.60 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 36.629 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20231109/dolar-bugun-kac-tl-1077221826.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_107:0:738:473_1920x0_80_0_0_4dcb98238cecedbc44f7bbcae005b0c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, bitcoin, borsa, borsa istanbul
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, bitcoin, borsa, borsa istanbul

Dolar bugün kaç TL?

09:37 10.11.2023
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul serbest piyasada dolar 28,5510 liradan, euro 30,4600 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,5490 liradan alınan dolar, 28,5510 liradan satılıyor. 30,4580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,4600 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,5000 lira, euronun satış fiyatı ise 30,5170 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 797 lira, çeyrek altın 2 bin 908 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 601 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1957 dolardan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.841 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 80.60 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.60 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 36.629 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
EKONOMİ
Dolar bugün kaç TL?
Dün, 09:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала