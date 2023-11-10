https://sputniknews.com.tr/20231110/dolar-bugun-kac-tl-1077261767.html

Dolar bugün kaç TL?

Dolar bugün kaç TL?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,5510 liradan, euro 30,4600 liradan güne başladı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T09:37+0300

2023-11-10T09:37+0300

2023-11-10T09:37+0300

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Serbest piyasada 28,5490 liradan alınan dolar, 28,5510 liradan satılıyor. 30,4580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,4600 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,5000 lira, euronun satış fiyatı ise 30,5170 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 797 lira, çeyrek altın 2 bin 908 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 601 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1957 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.841 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.60 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.60 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 36.629 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231109/dolar-bugun-kac-tl-1077221826.html

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