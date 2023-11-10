https://sputniknews.com.tr/20231110/doktorlarin-e-imza-cihazlarini-calip-yesil-ve-kirmizi-receteli-ilac-temin-eden-15-supheli-1077281615.html

Doktorların e-imza cihazlarını çalıp yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç temin eden 15 şüpheli tutuklandı

Doktorların e-imza cihazlarını çalıp yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç temin eden 15 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 6 ilde, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaç yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T19:17+0300

2023-11-10T19:17+0300

2023-11-10T19:17+0300

türkiye

doktor

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Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.Ne olmuştu?Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Kasım'da farklı hastanelerden hekimlerin e-imza cihazlarını çalarak ya da şifrelerini elde ederek bu yolla Reçetem sistemi üzerinde başkaları adına kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları yazarak piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aralarında 2 eczacının da bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete, pompalı tüfek, otomatik tabanca ile 17 kartuş, dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231108/doktorlarin-e-imza-cihazlarini-calip-yesil-ve-kirmizi-receteye-tabi-ilac-temin-etmisler-1077171688.html

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