https://sputniknews.com.tr/20231110/cumhurbaskani-erdogan-berlinde-almanya-basbakaniyla-gorusecek-1077275625.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Almanya Başbakanı'yla görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Almanya Başbakanı'yla görüşecek
Alman hükümet sözcülüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un haftaya cuma Berlin'de görüşeceklerini açıkladı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T16:28+0300
2023-11-10T16:28+0300
2023-11-10T16:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
berlin
almanya
olaf scholz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta Almanya'nın başkenti Berlin'e gidiyor.Erdoğan, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşecek.İki liderin görüşmesinde Berlin - Ankara ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231110/erdogan-su-an-itibariyla-yargitayin-aldigi-karar-asla-bir-kenara-atilamaz-itilemez-1077264206.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, berlin, almanya, olaf scholz
recep tayyip erdoğan, türkiye, berlin, almanya, olaf scholz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Almanya Başbakanı'yla görüşecek
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Alman hükümet sözcülüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un haftaya cuma Berlin'de görüşeceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta Almanya'nın başkenti Berlin'e gidiyor.
Erdoğan, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşecek.
İki liderin görüşmesinde Berlin - Ankara ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.