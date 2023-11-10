https://sputniknews.com.tr/20231110/chp-parti-meclisi-kurultay-sonrasi-ilk-toplantisini-yarin-yapacak-1077279877.html
CHP Parti Meclisi kurultay sonrası ilk toplantısını yarın yapacak
CHP Parti Meclisi kurultay sonrası ilk toplantısını yarın yapacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, yarın ilk toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapacak. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T17:56+0300
2023-11-10T17:56+0300
2023-11-10T17:56+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
özgür özel
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Özel başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde düzenlenecek.PM üyeleri toplantı öncesi saat 11.00'de Genel Başkan Özgür Özel ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.
https://sputniknews.com.tr/20231110/ak-partili-dagdan-darbe-benzetmesi-yapan-chp-genel-baskanina-darbeci-ariyorsan-aynaya-bak-1077277499.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, özgür özel
CHP Parti Meclisi kurultay sonrası ilk toplantısını yarın yapacak
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, yarın ilk toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapacak.
Özel başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde düzenlenecek.
PM üyeleri toplantı öncesi saat 11.00'de Genel Başkan Özgür Özel ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.