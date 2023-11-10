AK Partili Dağ'dan, CHP Genel Başkanı’na: 'Darbeci arıyorsan aynaya bak'
© İHAHamza Dağ
© İHA
AK Partili Hamza Dağ, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek yargıya dair sözlerini eleştirmesine yanıt verdi "Darbeci arıyorsa aynaya baksın" dedi.
Türkiye Barolar Birliği’nin çağrısıyla avukatların başlattığı yürüyüşe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye, anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke ancak AKP ülkeyi anayasasızlaştırmaya çalışıyor. Erdoğan’ın açıklamalarına kadar bu bir yargı kriziydi ancak bunun Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması, adeta halkın iradesine karşı Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor." dedi.
AK Partili Hamza Dağ, Özel'in açıklamalarını 'ne dediğini bilmiyor' diyerek eleştirdi ve şunları ekledi:
"Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin! Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!"
Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş.— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) November 10, 2023
Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni…
8 Kasım, 18:52