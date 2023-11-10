https://sputniknews.com.tr/20231110/ak-partili-dagdan-darbe-benzetmesi-yapan-chp-genel-baskanina-darbeci-ariyorsan-aynaya-bak-1077277499.html

AK Partili Dağ'dan, CHP Genel Başkanı’na: 'Darbeci arıyorsan aynaya bak'

AK Partili Dağ'dan, CHP Genel Başkanı’na: 'Darbeci arıyorsan aynaya bak'

AK Partili Hamza Dağ, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek yargıya dair sözlerini eleştirmesine yanıt verdi "Darbeci arıyorsa aynaya baksın" dedi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T17:07+0300

2023-11-10T17:07+0300

2023-11-10T17:07+0300

politika

ak parti

hamza dağ

özgür özel

chp

darbe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1e/1049398349_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c48fed76ba3d40b1a1eed06269949063.jpg

Türkiye Barolar Birliği’nin çağrısıyla avukatların başlattığı yürüyüşe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye, anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke ancak AKP ülkeyi anayasasızlaştırmaya çalışıyor. Erdoğan’ın açıklamalarına kadar bu bir yargı kriziydi ancak bunun Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması, adeta halkın iradesine karşı Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor." dedi.AK Partili Hamza Dağ, Özel'in açıklamalarını 'ne dediğini bilmiyor' diyerek eleştirdi ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20231108/yargitaydan-aym-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusu-1077206842.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, hamza dağ, özgür özel, chp, darbe