https://sputniknews.com.tr/20231110/abd-diplomatik-kaynaklari-israile-yardim-nedeniyle-arap-dunyasi-beyaz-saraya-guvenini-kaybediyor-1077282853.html

ABD diplomatik kaynakları: İsrail'e yardım nedeniyle Arap dünyası Beyaz Saray'a güvenini kaybediyor

ABD diplomatik kaynakları: İsrail'e yardım nedeniyle Arap dünyası Beyaz Saray'a güvenini kaybediyor

CNN televizyonu, ABD’li diplomatların Beyaz Saray’ı, ABD'nin İsrail’in Gazze harekatına verdiği aktif destek nedeniyle Arap dünyasının güvenini kaybettiği... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T19:57+0300

2023-11-10T19:57+0300

2023-11-10T19:57+0300

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ABD’nin Umman Büyükelçiliği’nin ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, CIA ve FBI’ye gönderdiği mektupların kaynak gösterildiği haberde, “(ABD Başkanı Joe) Biden idaresi, Arap dünyasındaki ABD’li diplomatlardan, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki yıkıcı ve ölümcül askeri harekatına verilen aktif desteğin, Arap toplumunun nesiller boyu sürecek güven kaybına dair sert uyarı aldı” ifadesine yer verildi.Arap dünyasının, ABD’nin İsrail’e aktif desteği, olası savaş suçu olarak gördükleri maddi ve ahlaki suç olarak değerlendirildiği kaydedildi.ABD’nin Mısır Büyükelçiliği’nin mektubunda da Mısır devlet gazetesinde yayınlanan bir yazıya yer verildi. Yazıda, “Mevcut ABD Başkanı’nın Filistinlilere yönelik sert tutumu ve umursamazlığının önceki tüm başkanlarınkini geride bıraktığı” ifade ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231102/biden-gazzeden-tutsaklarin-cikarilmasi-icin-ara-verme-cagrisi-yapti-1077013701.html

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arap, arap birliği, arap koalisyonu, arap ligi, ortadoğu